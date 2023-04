Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat davor gewarnt, dass sich Europa auf einen länger andauernden Krieg in der Ukraine einstellen müsse. „Wir müssen eine lange Durchhaltefähigkeit gewährleisten“, mahnte der Kanzler nach seinem Antrittsbesuch beim portugiesischen Ministerpräsidenten António Costa am Mittwoch in Lissabon. Scholz lobte Portugal dafür, dass es sich als eines der ersten Länder bereit erklärt hatte, drei Leopard-2-Panzer in die Ukraine zu schicken. Das sei ein „sichtbares Zeichen“ für die gute Kooperation beider Länder. Costa bekräftigte, dass seine Regierung weiterhin in enger Zusammenarbeit mit Deutschland die Ukraine „im Rahmen unserer Möglichkeiten“ unterstützen werde, aber „ohne unsere Verteidigungskapazitäten zu schmälern“.

Beide Regierungen seien in vielen Fragen einer Meinung, sagte Scholz, der besonders Portugals Vorreiterrolle im Kampf gegen den Klimawandel und bei der Produktion von „grünem“ Wasserstoff würdigte. Die geplante „H2Med“-Pipeline von Barcelona bezeichneten beide Politiker als eine gute Lösung. Deutschland habe eine „absolut entscheidende“ Rolle in dem schwierigen Entscheidungsprozess gespielt, sagte Costa. Schon bei der Überwindung der Corona-Pandemie habe sich die enge Koordination zwischen beiden Regierungen bewährt, sagten sie. Auch über das gemeinsame Gespräch hinaus demonstrierten beide Politiker Nähe.

Die Beziehungen gelten wieder als freundschaftlich

Zum späten Antrittsbesuch des Bundeskanzlers in Portugal kam es an einem Jahrestag, der Costas Sozialisten und die SPD verbindet: Vor 50 Jahren wurde am 19. April 1973 die portugiesische Sozialistische Partei (PS) gegründet – und zwar in Bad Münstereifel, mit tatkräftiger Unterstützung der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Die stellte dafür nicht nur ihre Bildungsstätte zur Verfügung und unterstützte den PS-Vorsitzenden Mário Soares vor und nach der Nelkenrevolution tatkräftig. Sie half nach dem 25. April 1974 auch beim Aufbau der jungen Demokratie. Scholz blieb über Nacht in Lissabon, um am Mittwochabend als führender Vertreter der SPD am großen Galadinner teilzunehmen, mit dem die PS ihre Gründung feierte.

In den Jahren der großen Finanzkrise machten viele Portugiesen Angela Merkel und vor allem ihr Finanzminister Wolfgang Schäuble für die schmerzhaften Einschnitte der Austeritätspolitik mitverantwortlich. Das ist lange vorbei; die deutsch-portugiesischen Beziehungen gelten wieder als freundschaftlich. So war Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Anfang Januar Gast der portugiesischen Botschafterkonferenz in Lissabon. Das wurde in Berlin als ein weiterer Beleg dafür gewertet, wie gut die Beziehungen sind. Im vergangenen Jahr war Portugal Gastland der Hannover-Messe, in dieser Woche tagte in Lissabon das 2013 gegründete Deutsch-Portugiesische Form.

Costa hob am Mittwoch hervor, wie wichtig deutsche Unternehmen für Portugal sind. Wirtschaftlich arbeiten beide Länder eng zusammen. Deutschland gehört nach Spanien und Frankreich und vor Großbritannien zu den wichtigsten Handelspartnern des südwesteuropäischen Landes. In der portugiesischen Industrie erwirtschaften deutsche Unternehmen, von denen einige schon mehr als hundert Jahre im Land sind, den größten ausländischen Beitrag zum BIP.