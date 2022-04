Kontroverse in Spanien : Die Kanzlei, das Opus Dei und der Missbrauch

Mehrere Opferverbände wollen nicht mehr mit der Kanzlei zusammenarbeiten, die in Spanien ein Gutachten über den Missbrauch in der Kirche erstellt. Deren Leiter gehört dem ultrakonservativen Opus Dei an.

Vor wenigen Wochen hatten sich auf einmal die Ereignisse überstürzt. Doch jetzt geht es wieder zäh voran, und das alte Misstrauen ist zurück. Nachdem sich die katholische Kirche in Spanien jahrelang gegen eine unabhängige Untersuchung gewehrt hatte, beauftragte die Bischofskonferenz im Februar die Madrider Kanzlei „Cremades & Calvo-Sotelo“, ein Gutachten über sexualisierte Gewalt, die in den vergangenen Jahrzehnten in den Reihen der Kirche geschehen ist, zu erstellen. Der politische und gesellschaftliche Druck war so stark geworden, dass sich die Kirche nicht länger wegducken konnte.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid.

Doch einige Wochen später wollen mehrere Opferverbände nicht mit den Madrider Anwälten zusammenarbeiten. Von Anfang an war ihnen ein Dorn im Auge, dass der Kanzleichef Javier Cremades der ultrakonservativen katholischen Organisation Opus Dei angehört. Die Organisation wurde 1928 gegründet und gilt als eine der einflussreichsten und konservativsten Gruppierungen innerhalb der katholischen Kirche; ihre Leiter werden direkt vom Papst eingesetzt. Cremades hatte kein Geheimnis aus seiner Mitgliedschaft gemacht und „Professionalität“ versprochen, aber das reicht den beiden größten Organisationen nicht, die auch mit der bisherigen Arbeit der Kanzlei unzufrieden sind.