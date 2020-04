Aktualisiert am

Nordkoreanischer Überläufer erringt Mandat in Seoul

Früherer Spitzendiplomat : Nordkoreanischer Überläufer erringt Mandat in Seoul

Thae Yong-ho nach der Verkündung des Wahlergebnisses Bild: AFP

Er war stellvertretender Botschafter Kim Jong-uns in London. 2016 flüchtete er mit seiner Familie. Nun gewann Thae Yong-ho einen Parlamentssitz in Südkorea – ausgerechnet in Seouls Partyhochburg Gangnam.