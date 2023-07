Aktualisiert am

Nach dem Putsch in Niger : Ein General übernimmt die Macht

Nach dem Militärputsch in Niger hat der Chef der Präsidentengarde die Macht übernommen. Die Vereinten Nationen wollen das Land vorerst nicht mehr humanitär unterstützen.

Neuer Anführer: General Omar Tchiani am Freitag im nationalen Fernsehen von Niger Bild: AFP

Der Mann, der den nigrischen Präsidenten Mohamed Bazoum beschützen sollte, hat nach einem Militärputsch die Macht in dem westafrikanischen Land übernommen. Am Freitag erklärte sich der Chef der Präsidentengarde, General Abdourahmane Tchiani, selbst zum Staatsoberhaupt. In einer Fernsehansprache begründete er den Sturz der Regierung unter anderem mit der Sicherheitslage, wirtschaftlichen Nöten und Korruption.

Der heute 63 Jahre alte Bazoum hatte 2021 die Präsidentschaftswahl gewonnen. Es war der erste friedliche und demokratische Machtwechsel in Niger seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1960. Am Freitag wurde Bazoum angeblich weiterhin im Präsidentenpalast festgehalten. Es gehe ihm gut, hieß es.