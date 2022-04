Syrische Flüchtlinge : Das Wunder von Gaziantep

Den Hügel führt eine breite und staubige Straße hinauf. Eine Augenweide ist sie nicht, die Fünfte Industriezone von Gaziantep. Neue Fabrikhallen entstehen zu beiden Seiten, Kolonnen voll beladener Lastwagen bringen Vorprodukte herbei und fahren die Endprodukte weg. Auch wenn man sich ansehnlichere Orte ausmalen kann: Hier gibt es Arbeit. In allen sechs Industriezonen, die die Stadt im Südosten der Türkei nahe der syrischen Grenze wie einen Ring umschließen, finden 300.000 Menschen Lohn und Brot. Wer in Gaziantep einen Job suche, bekomme ihn auch, sagen die Menschen mit Stolz.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

In dieser Fünften Industriezone hat die Firma Alaabo vor einem Jahr ein weiteres Werk eröffnet. Es exportiert Schuhwerk in mehr als zwei Dutzend Länder. Sie gehört einer syrischen Familie, deren Fabriken in Aleppo zerstört worden sind und die in Gaziantep, neunzig Kilometer nördlich ihrer verlorenen Heimat, neu angefangen hat. Alaabo beschäftigt in allen Werken bereits 3500 Menschen, drei Viertel sind Flüchtlinge aus Syrien, wie die Unternehmerfamilie selbst. Alle seien sozialversichert, sagt Muhammad Fatih Alaabo. Was nicht selbstverständlich ist.