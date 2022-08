Aktualisiert am

Keine Begegnung in Kasachstan : Franziskus trifft Kirill vorerst nicht

Während der Papst zu einem Kongress der Weltreligionen in Kasachstan fliegt, wird der Moskauer Patriarch Kirill nicht teilnehmen. Das vergrößert den Spielraum für einen Papstbesuch in der Ukraine.

Bisher einzige Begegnung: Franziskus und Kirill im Februar 2016 in Havanna Bild: REUTERS

Lange wurde darüber spekuliert, ob Papst Franziskus Mitte September während einer dreitägigen Reise nach Kasachstan wohl den russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill treffen wolle. Der Programmpunkt „private Begegnungen mit verschiedenen religiösen Führern“ während eines interreligiösen Kongresses in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan nährte derartige Spekulationen.

Nun ist klar, dass es dort nicht zu einer Begegnung von Franziskus und Kirill kommt. Der Moskauer Patriarch wird, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti berichtete, nicht an dem Weltreligionen-Kongress teilnehmen. Das Moskauer Patriarchat schätze die Initiativen Kasachstans zur Entwicklung des interreligiösen Dialogs sehr und werde auch mit einer offiziellen Delegation vertreten sein, erklärte Metropolit Antonij, der Leiter des Außenamts des Moskauer Patriarchats. Kirill selbst werde aber nicht teilnehmen. „Dementsprechend ist ein Treffen mit Papst Franziskus in Kasachstan nicht geplant.“ Ein Treffen der beiden Kirchenoberhäupter könne wegen dessen besonderer Bedeutung „nicht am Rande“ einer anderen Veranstaltung stattfinden.