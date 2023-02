Franziskus in Südsudan : In einem jungen Land ohne Frieden

Seit Jahren wollte Papst Franziskus nach Südsudan reisen, in den jüngsten Staat der Welt. Das ost­afrikanische Land steckte seit seiner Un­abhängigkeit 2011 jedoch lange in einem Bürgerkrieg fest. Bis heute herrscht in Teilen des Landes Gewalt. Im vergangenen Juli war die Reise des Papstes nach Südsudan und in die Demokratische Re­publik Kongo schon fest geplant gewesen, musste dann jedoch kurzfristig aufgrund gesundheitlicher Probleme des da­mals 85 Jahre alten Franziskus abgesagt werden.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Nun holt das Oberhaupt der katholischen Kirche seine „Friedens-Pilgerreise“ nach, zusammen mit Justin Welby, dem Erzbischof von Canterbury und Oberhaupt der anglikanischen Kirche, und Iain Greenshields, dem derzeitigen Vorsteher der calvinistischen Kirche von Schottland. Die drei Glaubensrichtungen sind auch in Südsudan vertreten, wo die Mehrheit der rund elf Millionen Einwohner dem Christentum zugerechnet wird. Schätzungen ge­hen von etwa 60 Prozent aus, die Angaben sind allerdings sehr ungenau. Religion spielte auch eine Rolle bei dem jahrzehntelangen Unabhängigkeitskampf des heutigen Südsudans gegen den islamisch ge­prägten und zeitweise islamistisch regierten Sudan. Sie war aber nicht der alleinige Faktor. Den sudanesischen Bürgerkriegen lag eine Mischung aus religiös-ethnischen Differenzen, Machtpolitik und Ressourcenausbeutung zugrunde.