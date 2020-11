Missbrauch in der Kirche : Ein Bericht mit eingebauter Absolution

Schon über den Zeitpunkt der Veröffentlichung des „McCarrick-Reports“ gab es unterschiedliche Urteile: Sollte der ausgerechnet in der Woche nach der turbulenten Präsidentenwahl in den Vereinigten Staaten und kurz vor der Herbstversammlung der amerikanischen Bischofskonferenz am 16. und 17. November vorgestellte Bericht dadurch eher hohe oder möglichst geringe Aufmerksamkeit erfahren? In der am Dienstag veröffentlichten, rund 450 Seiten umfassenden Untersuchung des Vatikans geht es um Leben und Wirken, um Aufstieg und Fall des heute 90 Jahre alten Theodore McCarrick – und vor allem darum, wer wann von dessen ungezählten Untaten wusste.

Der von Papst Franziskus im Februar 2019 in den Laienstand entlassene einstige Kirchenmann war von 2001 bis 2006 Erzbischof von Washington. Der Posten, der in der katholischen Kirche Amerikas sowie im politisch-gesellschaftlichen Leben der amerikanischen Hauptstadt von großer Bedeutung ist, bringt routinemäßig die Erhebung durch den Papst in den Kardinalsstand mit sich. Kurzum: Höher als McCarrick kann man in der katholischen Kirche der Vereinigten Staaten nicht aufsteigen. Und tiefer als McCarrick kann man nicht fallen.

An Messdiener vergangen

Offiziell lautet der Titel der Untersuchung „Bericht über die institutionelle Kenntnis des Heiligen Stuhls und seine Entscheidungsfindungen im Zusammenhang mit dem früheren Kardinal Theodore McCarrick (von 1930 bis 2017)“. Es geht mithin um einen Zeitraum von fast neun Jahrzehnten. Von der Geburt McCarricks in New York City über dessen Aufstieg vom Priester in New York zum Bischof in New Jersey und zum Erzbischof in Washington bis zu den ersten ernsthaften Ermittlungen in dessen Heimat-Erzbistum zum Vorwurf sexuellen Missbrauchs.

Die Untersuchung unter Leitung des amtierenden New Yorker Erzbischofs Timothy Dolan kam Anfang 2018 zu dem Ergebnis, dass die Beschuldigungen des Opfers „glaubhaft und begründet“ seien. Demnach hatte sich McCarrick in der Sakristei der St. Patrick's Cathedral von New York 1971 mehrfach an einem damals 16 Jahre alten Messdiener vergangen, dem er das Messgewand anzupassen vorgab. Das Ergebnis der Untersuchung wurde an den Heiligen Stuhl übermittelt, und im Juni 2018 drängte Papst Franziskus McCarrick zunächst zum Rücktritt aus dem Kardinalskollegium und suspendierte ihn kurz darauf vom Priesteramt.

Es folgten weitere Enthüllungen von Vorfällen in den Diözesen New York und Metuchen in New Jersey, wo McCarrick in den siebziger und achtziger Jahren tätig war. Es entstand vor den Augen der Öffentlichkeit das Bild eines Geistlichen, der seine wachsende Macht systematisch zur sexuellen Ausbeutung von Seminaristen und Priesteranwärtern ausnutzte. Seine Opfer waren meist nicht mehr minderjährig, aber sie waren ihm untergeben. McCarrick pflegte sich selbst „Uncle Ted“ zu nennen. Von der Diözese Metuchen ließ er sich zwei Strandhäuser kaufen, wohin der umgängliche „Onkel“ regelmäßig seine „Neffen“ aus den Priesterseminaren zur Sommerfrische oder bei anderen Anlässen zum Übernachten einlud. Und dort missbrauchte.

Ein elf Seiten langer Brandbrief

Von 2004 bis 2006, während McCarrick in Washington als Erzbischof und Kardinal auf der Höhe seiner Macht war, zahlten Diözesen in New Jersey Entschädigungen von bis zu 100.000 Dollar an zwei Opfer von „Uncle Ted“, die diesen außergerichtlich zugestanden worden waren. Geld schien für McCarrick nie ein Problem zu sein. Der in Kirche, Politik und Gesellschaft bestens vernetzte Erzbischof und Kardinal fand allenthalben Gönner. Hat sich der reiche Onkel Ted aus Amerika mit den großzügigen Spenden an ranghohe Kurienmitarbeiter im Vatikan dort Wohlwollen und Wegschauen erkauft?

Ein elf Seiten langer offener Brandbrief vom August 2018 von Erzbischof Carlo Maria Viganò, der von 2011 bis 2016 Nuntius in Washington war, brachte die Causa McCarrick im Vatikan ins Rollen. In dem Schreiben warf Viganò rund zwanzig Bischöfen in Amerika und Kardinälen beim Heiligen Stuhl vor, von den Untaten McCarricks gewusst und diesen jahrzehntelang gedeckt zu haben. Als wichtigste Mitwisser im Vatikan nannte Viganò die Kardinalstaatssekretäre Angelo Sodano (1991 bis 2006), Tarcisio Bertone (2006 bis 2013) und den gegenwärtigen Amtsinhaber Pietro Parolin.