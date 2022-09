Motorrad mit Batterie : Wie zwei Europäer Ostafrika E-mobil machen wollen

Die gelben Helme und leuchtenden Sicherheitswesten bleiben nicht lange im Rückspiegel. Ein kurzes Aufheulen des Motors beim Überholen, und schon sind Nairobis berühmt-berüchtigte Boda-Bodas nur noch von hinten zu sehen. So heißen Motorradtaxis in Ostafrika. Sekunden später sind sie im dichten Verkehrsdschungel verschwunden.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt.

Jason Gras lebt seit zwei Jahren in der kenianischen Hauptstadt. Wie ein Boda-Boda-Fahrer durch den Verkehr zu cruisen, hat er ziemlich schnell gelernt. Doch wenn der Start-up-Unternehmer auf seiner Maschine Gas gibt, ist nur ein Surren zu hören. Das lässt aufmerken in einer Millionenmetropole, in der nicht nur al­tersschwache Busse einen Höllenlärm und Gestank verursachen. „Wo hast du das her? Was kostet es?“, rufen ihm andere Fahrer an jeder Ampel zu. Gras ist es gewöhnt, er antwortet schnell mit kurzen Sätzen. Nicht nur beim Fahren, auch beim Sprechen scheint er sich selbst zu überholen.