Austreten oder bleiben? Diese Frage beschäftigt in Deutschland viele Katholikinnen und Katholiken. Durch den Missbrauchsskandal und seine schleppende Aufarbeitung ging viel Vertrauen in die Institution Kirche verloren. Am Ende des Reformprojekts „Synodaler Weg“ wurden zwar weitreichende Beschlüsse gefasst: dass es Segensfeiern für homosexuelle Paare geben soll oder dass die Bischöfe den Papst bitten sollen, den Ausschluss von Frauen vom Priesteramt zu prüfen. Aber die Reformwilligen mussten bei anderen Forderungen Abstriche machen – was den Vatikan allerdings nicht versöhnlicher stimmte. Rom hat sich mehrmals gegen Vorhaben des Projekts gestellt, zuletzt gegen die Predigt und Taufe durch Laien.

Anna-Lena Ripperger Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge



Dabei läuft den deutschen Bischöfen die Zeit davon. 2021 haben fast 360.000 Menschen die katholische Kirche verlassen, so viele wie nie zuvor. Die Zahlen für 2022 werden erst Mitte des Jahres veröffentlicht, aber ein weiterer Anstieg ist wahrscheinlich: Laut einer im Dezember veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung denkt jedes vierte Kirchenmitglied über einen Austritt nach, Katholiken sind dabei mit zwei Dritteln in der Mehrheit.