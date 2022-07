Streichen von Paragraph 219a : Katholische Laien loben Ampel

Die Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, spricht am 29. Mai 2022 auf dem 102. Deutschen Katholikentag in Stuttgart Bild: Imago

Am Mittwoch vergangener Woche verbreitete die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) Neuigkeiten, die darauf schließen ließen, dass auch in der Kirche eine Zeitenwende im Gange sei. Irme Stetter-Karp, die Präsidentin des ZdK, fordere ein größeres Angebot für Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland, hieß es in einer Zusammenfassung eines Namensbeitrags in der „Zeit“-Beilage „Christ und Welt“.

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart“. Folgen Ich folge

Weiter war da und dort zu lesen, es sei „sicherzustellen, dass der medizinische Eingriff eines Schwangerschaftsabbruchs flächendeckend ermöglicht wird“. Insbesondere im ländlichen Raum sei das derzeit aber nicht der Fall, so die ZdK-Präsidentin. Eine Diskussion über die Sicherung des Angebots müsse auch die medizinische Ausbildung umfassen. Alle diese Forderung waren in den vergangenen Monaten auch immer wieder aus den Reihen der Ampelkoalition erhoben worden.