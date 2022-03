Kirche und Ukraine : Katholische Bischöfe: Gerechter Krieg? Im Prinzip ja!

Waffenlieferungen an die Ukraine halten die Bischöfe im Prinzip für legitim. Aber ihre Erklärung zum Krieg lässt auch durchscheinen, dass es ihnen am liebsten wäre, wenn die Angegriffenen die Waffen nicht gebrauchten.

In ihrer Erklärung zum Krieg gegen die Ukraine haben die katholischen Bischöfe Deutschlands in der vergangenen Woche wortreich dargelegt, weshalb der russische Überfall zu verurteilen sei. Schmallippig fällt jedoch die Begründung für das aus, was eigentlich bemerkenswert an dieser Stellungnahme ist: dass sie Waffenlieferungen an die Ukraine für ethisch vertretbar halten.

Thomas Jansen Redakteur in der Politik.

Damit rücken die Bischöfe von ihrer bisherigen Position ab. Demnach dürfen Rüstungsgüter nur an NATO-Partner oder ihnen gleichgestellte Staaten geliefert werden. Waffenlieferungen an die Ukraine, heißt es nun in der Erklärung, die dem „völkerrechtlich verbrieften und auch von der kirchlichen Friedensethik bejahten Recht auf Selbstverteidigung“ dienten, seien „grundsätzlich legitim“.