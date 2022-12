Scholz eröffnet LNG-Terminal : „Das ist jetzt das neue Deutschland-Tempo“

Bundeskanzler Olaf Scholz am Samstag in Wilhelmshafen vor dem LNG-Terminal „Höegh Esperanza“ Bild: AP

Auch die Bundesregierung kann pünktlich zum Fest einen frohe Kunde übermitteln: Schon am Heiligen Abend werden die Stuben der ersten Familien mit Hilfe von Erdgas gewärmt werden, das über das erste deutsche LNG-Terminal ins Netz geflossen ist. Zur Eröffnung der schwimmenden Anlage am Samstag kam deshalb eine Ansammlung von Spitzenpolitikern nach Wilhelmshaven, wie es die niedersächsische Hafenstadt seit ihrer Gründung nicht gesehen hat.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge



Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner betraten am Morgen als Troika in neongelben Jacken den Anleger des Marinestützpunktes, um sich auf dem Sonnendeck eines Ausflugsschiffs vor der Höegh Esperanza fotografieren zu lassen. Das fast 300 Meter lange Schiff hat in Spanien zuvor selbst verflüssigtes Erdgas (LNG) getankt, soll in Zukunft aber vor allem Flüssigerdgas aus anderen Tankern regasifizieren und ins deutsche Netz einspeisen. Dafür wurde eine 26 Kilometer lange Pipeline von Wilhelmshaven bis zum Fernleitungsnetz nach Etzel gebaut.

Für die hohe Geschwindigkeit, in der all dies geschehen ist, klopfen sich alle Beteiligten am Samstag einander kräftig auf die Schultern. Die Angaben über die Zeitspanne zwischen Antragstellung und Fertigstellung schwankt je nach Gesprächspartner zwischen 192 und 194,5 Tagen. Mit der üblichen Bürokratie dauere sonst allein der Bau der Pipeline acht Jahre, erzählt ein Planer. Ein anderer Planer berichtet, dass in den internen Planungen die Fertigstellung mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit auf April oder Mai 2023 beziffert worden sei. Der frühestmögliche Zeitpunkt „P0“ mit perfektem Ablauf sei der 21. Dezember 2022 gewesen.

Muster für künftige Vorhaben

Das neue Wort für diese Schnelligkeit lautet „Deutschlandgeschwindigkeit“ oder wahlweise auch „Deutschland-Tempo“. An Bord des Ausflugsschiffs „Helgoland“ trifft man am Samstag keinen Politiker, der den Begriff nicht nutzt, auch wenn Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) gerne die „Niedersachsengeschwindigkeit“ als Alternative etabliert hätte.

Die „Deutschlandgeschwindigkeit“ bei der Errichtung des LNG-Terminals in Wilhelmshaven soll als Muster für künftige Infrastrukturvorhaben dienen. „Das ist jetzt das neue Deutschland-Tempo, mit dem wir Infrastruktur voranbringen“, sagt Scholz. „Unabhängigkeit, Sicherheit, Schnelligkeit – unser Land kriegt das hin.“

Wladimir Putin habe gehofft, dass er Deutschland nach seinem Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2002 mit seiner Abhängigkeit von russischem Gas erpressen könne, sagt der SPD-Politiker. Das sei dem Kreml aber nicht gelungen. Nicht nur Russland, auch andere Länder blickten teils mit Ungläubigkeit auf die Geschwindigkeit, mit der sich Deutschland mit seinen neuen LNG-Terminals von russischen Gaslieferungen unabhängig mache.

Der Kanzler weist in seiner Rede auch auf die europäische Dimension dieser Terminals hin, über die auch Nachbarländer ohne eigene Küste versorgt werden sollen. Umgekehrt habe aber auch Deutschland profitiert. Scholz verweist auf die Einsparungen beim Gasverbrauch in anderen Ländern, von denen vor allem der größte Verbraucher Deutschland profitiert hat. Nicht erwähnt wurden die LNG-Terminals in anderen Ländern, die in den vergangenen Monaten erheblich geholfen haben, die Gasspeicher in Deutschland zu füllen, wo es seit fünfzig Jahren Pläne für ein LNG-Terminal gibt, die aber immer wieder scheiterten.

Vor der Kulisse der Höegh Esperanza

Um kurz nach zwölf Uhr mittags findet die Veranstaltung ihren Höhepunkt: Auftritt des Kanzlers vor der Kulisse der Höegh Esperanza. Auf dieses Fotomotiv stellten die gesamten Planungen ab und pünktlich zum Auslösen der Kameras durchbrechen auch einzelne Sonnenstrahlen zaghaft den dichten Nebel in der Jademündung. Das Horn der Helgoland tönt, das von etlichen Polizeischiffen gesicherte Schiff Höegh Esperanza grüßt zurück mit dumpfen und mächtigem Ton.