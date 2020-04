Genug Intensivbetten? : Die Stunde der Kreiskrankenhäuser

Das kleine Krankenhaus liegt etwas außerhalb der Ortsmitte, genau zwischen den Bahngleisen und der Autobahn. Öhringen hat knapp 25.000 Einwohner, der Ort ist mitten im Hohenlohekreis im Norden Baden-Württembergs. Anfang März wurde dort der erste Corona-Fall gemeldet, eine Frau hatte sich im Italien-Urlaub angesteckt. Inzwischen gibt es nirgendwo sonst im Südwesten so viele Infizierte wie dort, der Kreis meldete zuletzt 454 Betroffene pro 100.000 Einwohner – in der Landeshauptstadt Stuttgart waren es nur 135; Karlsruhe meldete nur 84. Das Hohenloher Krankenhaus ist ein vergleichsweise kleines Haus, das Hauptgebäude ist nur drei Stockwerke hoch, 205 Betten insgesamt, davon sieben auf der Intensivstation – und gerade die sind gerade sehr begehrt. Zuletzt hat das Krankenhaus 23 Covid-19-Patienten und 13 Verdachtsfälle parallel behandelt, vier von ihnen auf der Intensivstation, drei am Beatmungsgerät. Um noch mehr Patienten betreuen zu können, wurde schon ein Nebenraum des Operationssaals umgebaut, das ergab noch einmal fünf Betten mit Beatmungsgeräten.

„Überall werden Kapazitäten gebraucht“, sagt Melanie Junge, die kaufmännische Leiterin des Krankenhauses. „Der Hohenlohekreis ist relativ stark von Corona betroffen.“ Bei der Grundversorgung seien die kleinen Krankenhäuser wichtig, und auch schwerere Fälle der Lungenkrankheit könne man behandeln. Medizinisch kommen die Ärzte in Öhringen erst an die Grenze, wenn ein Schwerkranker an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden muss – das geht nur in Heilbronn, etwa 30 Kilometer entfernt. Geschäftsführerin Junge ist sich sicher: „Die kleinen Krankenhäuser leisten gerade eine wichtige Aufgabe – vor allem auch für die Versorgung der nicht intensivpflichtigen Covid-19-Patienten.“