Kirche in der Krise : Ein Katholikentag lässt hoffen

An überkommenen Kriterien gemessen, war der 102. Deutsche Katholikentag ein Debakel. Mit offiziell gut 27 000 Teilnehmern zog die fünftägige Veranstaltung, die am Sonntag in Stuttgart zu Ende ging, so wenig Katholiken an wie seit Jahrzehnten nicht. Warum es so kam, ist nicht so leicht zu erklären, wie es das mitveranstaltende Zentral­komitee der deutschen Katholiken (ZdK) gerne hätte.

Wären die Corona-Pandemie und ihre Folgen nicht ein Grund gewesen, um jetzt erst recht wieder gemeinsam zu beten, zu debattieren und zu feien? Hätten der Segen des Moskauer Patriarchen Kirill für den Angriffskrieg gegen die Ukraine und die unsäglichen Einlassungen von Papst Franziskus nicht ein Ansporn sein müssen, um sich nach Stuttgart aufzumachen und auch am Beispiel des Christentums (und nicht nur des Islams) über das Verhältnis von Religion und Gewalt nachzudenken?

Doch darf man die vermeintlich guten alten Zeiten noch zum Maßstab machen für eine Kirche, die sich in einer grundstürzenden Krise befindet, wohin man schaut? Braucht es nicht vielmehr einen neuen Blick der Kirche auf sich selbst wie auch auf ihre Stellung in der Gesellschaft und gegenüber der Politik?

Zweierlei nämlich hat der Katholikentag dokumentiert: Zeiten, in denen Missbrauchsgutachten fast im Viertel­jahresrhythmus in immer tiefere Abgründe blicken lassen, sind nicht nur Gift für die Identifikation der Mitglieder mit ihrer Kirche. Auch der Schaden für die Reputation des Christentums in Gesellschaft und Politik ist mittlerweile unübersehbar.

Der Wind wird schärfer

Es spricht Bände, dass viele politische Amtsträger, die durch ihre Teilnahme dem Katholikentag traditionell das Gefühl von gesellschaftlicher Bedeutung gaben, diesmal gar nicht erst erschienen oder kurzfristig absagten. Das Eine ist, dass es nicht mehr auf das Beliebtheitskonto von Spitzenpolitikern einzahlt, wenn sie sich auf Kirchenbühnen zeigen. Das andere, dass den Kirchen längst auch im Alltag der Kommunal- und Landespolitik ein schärferer Wind ins Gesicht bläst – auch und gerade als den größten freien Trägern von Sozial- und Bildungseinrichtungen.

Die Frage nach Sinn und Relevanz kirchlicher Einrichtungen hat insofern ein Gutes, als sie Klärungsprozesse in Gang setzen kann. So sollten sich Einrichtungen von Caritas und Diakonie eben nicht nur in betriebswirtschaftlichem Wettbewerb mit anderen Anbietern sehen, sondern mit ihrer Orientierung am Wohl der Schwächsten punkten. Dazu braucht es aber hoch motivierte Mitarbeiter, und oft auch Zuschüsse aus dem Haushalt der Kirchen.

Strukturell frauenfeindlich

Für die Zukunft ist eher mit einer gegenläufigen Entwicklung zu rechnen: Sowohl Geld als auch Personal werden knapp. Qualifizierte Nachwuchs- und Leitungskräfte zu gewinnen wird für kirchliche oder kirchennahe Arbeitgeber allein aus demografischen Gründen immer schwieriger. Und sollte es der katholischen Kirche nicht gelingen, die strukturelle Frauenfeindlichkeit und die Fixierung auf Biopolitik als Identitätsmarker zu überwinden, werden vielerorts buchstäblich die Lichter ausgehen.

Wenn aber erwartbar viel weniger Geld im System sein wird, sollte dies Anlass sein, um das eigene Tun und Lassen gründlich zu überdenken. Davon ist aber noch nicht viel zu sehen. Lange ruhig bleiben wird es aber nicht mehr. Schon bald wird sich in aller Schärfe die Frage stellen, nach welchen Regeln die Verteilungskämpfe um immer knapper werdende Ressourcen ausgefochten werden. Anliegen der verbandlichen und der ehrenamtlichen Caritas haben in vielen Bistümern keine starke Lobby. Um die schulische und außerschulische Bildung steht es etwas besser. Dabei sind die Kirchen nach dem Staat der wichtigste Akteur auf diesem Feld.

Es wäre ein Trugschluss zu glauben, eine schrumpfende Kirche werde automatisch eine bessere sein. Zugleich dürfte zu bezweifeln sein, dass die Gesellschaft in dem Maß reicher und das Zusammenleben ein­facher werden, indem die Kirchen ärmer und schwächer werden. Ein Weniger an weltanschaulichem Pluralismus ist ebenso wenig erstrebenswert wie ein Siechtum von Institutionen, die nach wie vor aus eigenem Antrieb beträchtliche Integrationsleistungen erbringen und gesellschaftliche Fliehkräfte einhegen.

So ist es fast eine Ironie der Geschichte, dass im Jahr 2022 ausgerechnet jenes Veranstaltungsformat so schwach besucht wurde, das die vielleicht größten Chancen bietet, Innen- und Außenansichten zusammenzuführen. Bei aller Kritik an dem mit 1500 Veranstaltungen völlig überfrachteten Programm, an der thematischen Zersplitterung und der manchmal auch inhaltlichen Überforderung von Moderatoren und Podiumsgästen: Niemals seit dem Essener Katholikentag 1968 wurde freimütiger debattiert und gestritten als in Stuttgart. Das lässt nicht nur für die Katholikentage hoffen, sondern auch für die Kirche und die Gesellschaft.