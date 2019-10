Amoklage in Sachsen-Anhalt : Zwei Menschen in Halle erschossen – Täter versuchten in Synagoge einzudringen

Zwei Menschen in Halle erschossen – Täter versuchten in Synagoge einzudringen

Bei Schüssen in Halle an der Saale sind ein Mann und eine Frau getötet worden. Eine Person wurde von der Polizei festgenommen. Auch im 15 Kilometer entfernten Landsberg sind Schüsse gefallen.

Der Tatort rund um die Synagoge im Paulusviertel in Halle an der Saale. Bild: Reuters

In Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt sind am Mittwochmittag ein Mann und eine Frau erschossen worden. Die Hintergründe waren nach Angaben einer Polizeisprecherin zunächst unklar, mehrere Täter sollen in einem Auto geflüchtet sein. Kurze Zeit später meldete die Polizei, dass eine Person festgenommen wurde. Die Einsatzkräfte seien zudem mit „stärkeren Kräften im Stadtgebiet“ unterwegs. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei forderte die Menschen in Halle dazu auf, in ihren Wohnung zu bleiben oder sichere Orte aufzusuchen. Auch nach der Festnahme sollten die Menschen „wachsam bleiben“ und Spekulationen meiden. Außerdem wurde der Bahnhof von Halle wegen Ermittlungen gesperrt. Das teilte die Deutsche Bahn via Twitter mit.

Video zeigt Mann mit Waffe

Die Schüsse sollen gegen 12 Uhr im Paulusviertel in unmittelbarer Nähe zur Synagoge nördlich der Innenstadt abgefeuert worden sein. Ein Opfer wurde laut dpa-Angaben etwa dreißig Meter von dem Gebäude entfernt auf dem Boden gefunden. Augenzeugen berichteten von einem Täter, der einen Kampfanzug getragen haben soll. Demnach habe es auch eine Explosion auf einem Friedhof gegeben.

Informationen von „Spiegel Online“ zufolge sollen die Verdächtigen offenbar versucht haben, in die Synagoge einzudringen. Das bestätigte der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle, Max Privorotzki, dem Nachrichtenportal. Die Sicherheitsvorkehrungen am Eingang hätten „dem Angriff standgehalten“. Derzeit begehen Jüdinnen und und Juden auf der ganzen Welt den höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur. Ein Video des MDR zeigt unterdessen einen dunkel gekleideten Mann mit Helm und Stiefeln, der aus einem Auto steigt und mehrfach eine Waffe abfeuert.

F.A.Z.-Informationen zufolge sind bei dem Angriff keine Mitglieder der jüdischen Gemeinde getötet oder verletzt worden. Das erklärte der Rabbiner der Jüdischen Gemeinde in Halle. Die Opfer seien daher möglicherweise Passanten. Nach Angaben der Polizei sei die Frau in der Humboldstraße in der Nähe des Friedhofs erschossen worden. Der Mann sei in einem Imbiss den Schüssen zum Opfer gefallen.

Ein Zeuge berichtet im Fernsehsender n-tv, dass ein mit Sturmmaske und Helm bekleideter Mann mit einem Sturmgewehr in ein Döner-Restaurant geschossen habe. Zuvor habe der Angreifer eine Art Sprengsatz geworfen, der aber an der Fassade abgeprallt und explodiert sei. In dem Dönerimbiss hätten sich insgesamt fünf bis sechs Gäste aufgehalten, sagte der Zeuge. Er selbst habe sich in der Toilette versteckt.

Neben den Schüssen in Halle hat es auch Schüsse im etwa 15 Kilometer entfernten Landsberg (Saalekreis) gegeben. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei Halle der dpa. Anwohner wurden ebenfalls aufgefordert, Gebäude und Wohnungen nicht zu verlassen.

Unterdessen spricht die Stadt Halle/Saale von einer Amoklage. „Im Zusammenhang mit einer Amoklage hat Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand den Stab für Außergewöhnliche Ereignisse einberufen“, teilte die Stadt mit. Alle Rettungskräfte der Feuerwehr seien in Alarmbereitschaft versetzt worden. Zudem verstärkte die Polizei in Leipzig und Dresden ihre Kräfte vor den jeweiligen Synagogen der Städte.

Die Bundesregierung hat sich derweil bestürzt über die tödlichen Schüsse gezeigt. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach von „schrecklichen Nachrichten“. Dass es zwei Tote gebe, sei „entsetzlich“. Er hoffe sehr, „dass die Polizei den Täter oder die Täter möglichst schnell fassen kann und kein weiterer Mensch in Gefahr kommt“. Es sei nun ganz wichtig, dass die Bevölkerung den Anweisungen der Polizei Folge leiste. Seibert betonte, dass er noch keine Informationen zu den möglichen Hintergründe hat. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums äußerte sich ähnlich: Zur Motivlage seien „derzeit keine seriöse Angaben“ möglich.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat zudem einen Besuch bei der Europäischen Union in Brüssel abgebrochen. Haseloff hatte eigentlich mit Vertretern anderer Kohleregionen aus ganz Europa und EU-Vertretern über den Strukturwandel sprechen wollen. Landesinnenminister Holger Stahlknecht (CDU) unterbricht wegen der Tat in Halle seinen Urlaub und kehrt nach Magdeburg zurück, wie ein Ministeriumssprecher sagte.