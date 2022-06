Flüchtlingskrise 2015 : Hat die Bundesregierung ausreichend informiert?

Die Fraktionen von Grünen und Linken haben in Karlsruhe gegen die Bundesregierung geklagt. Sie werfen ihr eine unzureichende Informationspolitik in der Flüchtlingskrise vor.

Das Bundesverfassungsgericht verhandelt an diesem Dienstag über eine Klage der Bundestagsfraktionen von Grünen und Linken, die eine ausführlichere Beteiligung des Parlaments an der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik einfordern. Beide Fraktionen rügen, im Jahr 2015 von der Bundesregierung nicht ausführlich genug über die Pläne für die EU-Operation „Sophia“ informiert worden zu sein.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Die Operation mit dem offiziellen Namen EUNAVFOR MED war Mitte 2015, vor dem Höhepunkt der großen Fluchtbewegungen, ins Leben gerufen worden. Benannt wurde es nach einem Mädchen, das eine aus Seenot gerettete Somalierin an Bord der Fregatte „Schleswig Holstein“ geboren hatte. Ursprünglich sollte „Sophia“ der Bekämpfung des Menschenschmuggels und der Bekämpfung von Schleusern im Mittelmeer dienen, schon bald stand aber die Rettung von Migranten in Seenot im Mittelpunkt. Das spiegeln auch einige Zahlen wider. Von Beginn der Mission bis Anfang 2019 haben deren Hinweise zur Festnahme von etwa 140 Verdächtigen durch italienische Behörden geführt; knapp 50.000 Menschen wurden im gleichen Zeitraum aus Seenot gerettet.

Mehr zum Thema 1/

Am 31. März 2020 endete das EU-Mandat für die Operation, an der sich Länder wie Deutschland schon früher nicht mehr beteiligt hatten. Grund waren Auseinandersetzungen mit Italien und dem damaligen Innenminister Matteo Salvini gewesen. Der hatte sich seit seinem Amtsantritt dagegen gewehrt, dass alle geretteten Migranten laut den Einsatzregeln in italienische Häfen gebracht werden sollten. Salvini hatte angekündigt, nicht nur Hilfsorganisationen die Einfahrt zu verwehren, sondern auch Schiffen der Mission „Sophia“.

Ende Januar 2019 zog Deutschland seine Fregatte zurück – zur Begründung hieß es, das italienische Oberkommando habe sie nur noch in Gegenden geschickt, in denen weder Schlepper noch Migranten unterwegs seien.

Aus Sicht der Fraktionen von Grünen und Linken hätte die Bundesregierung dem Bundestag einen EU-Entwurf für die Operation zuleiten müssen, noch ehe die Mission im Mai 2015 vom europäischen Rat beschlossen wurde. Die Linke rügte in Karlsruhe außerdem, bis zum 16. Dezember 2015 nicht über den Inhalt eines Briefs des türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davotuglu an die deutsche Bundesregierung informiert worden zu sein.

Information als Kompensation

Beide Fraktionen berufen sich in Karlsruhe auf Artikel 23 Absatz 2 Grundgesetz; dort ist geregelt, dass Bundestag und Bundesrat in Angelegenheiten der EU „mitwirken“. Außerdem wird die Bundesregierung verpflichtet, das Parlament früh und umfassend zu informieren. Die Norm soll kompensieren, dass Mitgliedstaaten im Rahmen der europäischen Integration Hoheitsrechte übertragen. Das Bundesverfassungsgericht hat ihre Bedeutung in der Vergangenheit mehrfach hervorgehoben. Zuletzt gab sie im vergangenen Frühjahr den Grünen recht, denen es um die Informationspolitik in der Eurokrise gegangen war.

Im aktuellen Fall geht es allerdings um die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU und damit um einen Bereich, der nicht harmonisiert ist. Die Mitgliedstaaten haben hier keine Hoheitsrechte an die EU übertragen, ihre Regierungen kooperieren vielmehr auf intergouvernementaler Ebene miteinander.

Der „Arkanpolitik“ ein Ende machen?

Die Vertreter der Bundesregierung beriefen sich in Karlsruhe darauf, dass die „qualifizierte Informationspflicht“ deshalb nicht greife. Sie betonten, dass der Bundesregierung an „parlamentsfreundlicher“ Informationspolitik gelegen sei. Nicht jedes einzelne Element eines europäischen, „oft volatilen“ Abstimmungsprozesses könne aber Gegenstand einer qualifizierten Unterrichtung sein, so der Prozessvertreter Heiko Sauer.

Die Vertreter der Kläger warnten dagegen vor einer immer stärker werdenden Exekutive. Der „Arkanpolitik“ müsse ein Ende gemacht werden, so der Prozessvertreter der Linken-Bundestagsfraktion, Martin Hochhuth. Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts wird in einigen Monaten über das Organstreitverfahren entscheiden.