Aktualisiert am

Bsirske beim Betriebsräte-Frühstück in Wolfsburg Bild: Michael Löwa

„Mir fällt eher die Hand ab, als dass ich die Grünen wähle“, sagt einer und Frank Bsirske, der örtliche Bundestagsabgeordnete, ein Grüner, nickt verständnisvoll. Hier in Wolfsburg haben die Grünen keinen leichten Stand. Es gibt viele Autos und wenig Lastenräder, viele Schornsteine und nicht so viele Windräder. Bsirske aber ist für die Leute hier die große Ausnahme, denn er isst lieber Currywurst als Avocadobowl. Er ist einer von ihnen. Zwanzig Jahre lang war er Chef von Verdi, und auch wenn er jetzt für die Grünen im Bundestag sitzt, sagen sie: „Gewerkschafter bleibt man ein Leben lang.“

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Bsirske hat Betriebsräte aus der Re­gion zum Frühstück eingeladen: Altenpfleger, VW-Arbeiter, Stadtangestellte. Und die klagen ganz offen über die Grünen, über die „Besserverdiener-Partei“, und vor allem über die „Kriegstreiber-Partei“. Die Waffenlieferungen an die Ukraine machen ihnen große Sorgen, und die Rolle der Grünen dabei ist ihnen besonders suspekt. Einer der Betriebsräte sagt: „Ich spreche niemandem das Recht auf Selbstverteidigung ab, aber ich will nicht in den dritten Weltkrieg gezogen werden.“ Zustimmendes Gemurmel. Alle Augen auf Bsirske.