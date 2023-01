Politikerrücktritte : „Von Herzen alles erdenklich Gute für die Zukunft“

Am Ende war dann doch alles zu viel. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat nach wochenlanger Kritik an ihrer Person, ihrer Amtsführung und ihrem politischen Einfühlungsvermögen ihren Rücktritt erklärt. Sie beklagte die „monatelange mediale Fokussierung“ auf ihre Person, die Bundeswehr und ihre Soldaten müssten im Vordergrund stehen. Ihnen wünsche sie „von Herzen alles erdenklich Gute für die Zukunft“. Ein Eingeständnis eigener Fehler war das nicht.

Minister treten selten freiwillig zurück, noch seltener gestehen sie dabei Fehler ein. Und doch: Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Ministerrücktritte in einer Legislaturperiode eher die Regel denn die Ausnahme sind. Minister stellen ihr Amt zur Verfügung, weil sie ein höheres Amt in der Fraktion übernehmen wollen, gesundheitliche Probleme haben oder in seltenen Fällen Platz machen wollen für einen Jüngeren. Häufiger aber treten sie zurück, weil sie nicht mehr zu halten sind. Die Gründe sind dann meist politischer oder persönlicher Natur – und da wird es spannend.

Der berühmteste Rücktritt

Es gibt Politikerrücktritte, die sind so spektakulär, dass man sich noch Jahrzehnte später an sie erinnert. Besonders anfällig dafür: Verteidigungsminister. Bestes Beispiel: Franz Josef Strauß. Nachdem der „Spiegel“ unter der Überschrift „Bedingt abwehrbereit“ über die atomaren Planungen der Bundeswehr berichtet hatte, durchsuchten Polizisten dessen Redaktionsräume. Mehrere leitenden Redakteure wurden festgenommen. Der Vorwurf: Landesverrat.

Strauß ließ wissen, „nichts, im buchstäblichen Sinne nichts“ mit der Sache zu tun zu haben – musste dann allerdings eingestehen, persönlich für die Festnahme des Verfassers gesorgt zu haben. Ein Vorgehen „etwas außerhalb der Legalität“, fand Innenminister Hermann Höcherl. Doch trotz Regierungskrise und Verstoß gegen die Pressefreiheit hielt Kanzler Konrad Adenauer (CDU) an Strauß fest. Erst als alle fünf FDP-Minister zurücktraten, verzichtete dieser auf sein Ministeramt.

Einen weiteren Abgang für die Geschichtsbücher legte Rudolf Scharping (SPD) hin. In seinem Fall ging es nicht um eingeschränkte Pressefreiheit. Vielmehr hätte Scharping sich im Nachhinein wohl gewünscht, etwas weniger freizügig mit den Medien umgegangen zu sein.

Denn bis heute ist seine Amtszeit mit Planschfotos aus einem Swimmingpool auf Mallorca verbunden, die Scharping in zärtlicher Zweisamkeit mit seiner Lebensgefährtin zeigten – zu einem Zeitpunkt, als die Bundeswehrsoldaten sich auf ihren Einsatz in Mazedonien vorbereiteten. Urlaubssperre inklusive.

Scharping hielt sich dann zwar noch mehr als ein Jahr im Amt, aber das Vertrauen war verspielt. Am Ende kostete ihn eine vergleichsweise nichtige Affäre um Honorarzahlungen das Amt. „Die notwendige Basis für eine gemeinsame Arbeit in der Bundesregierung ist nach meiner Auffassung nicht mehr gegeben“, teilte Bundeskanzler Schröder mit, als er den Bundespräsidenten um Scharpings Entlassung bat.