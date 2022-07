Krisen-Ansprache des Kanzlers : „Niemand wird allein in die Zukunft gehen müssen“

Olaf Scholz unterbricht seinen Urlaub, um die Deutschen in der Energiekrise zu beruhigen. Seine Pressekonferenz erinnert an Auftritte von Angela Merkel und Mario Draghi in früheren Krisenzeiten.

Niemals allein: Als der Kanzler am Mittwoch im Allgäu auf einen Reporter traf, beschied er ihm, dass er weiterwandern wolle, „und zwar am besten allein“. Zwei Tage später in Berlin klang das Motto ganz anders: You’ll never walk alone. Bild: Benedikt Siegert

Gerade noch wanderte er mit Ehefrau Britta Ernst im Allgäu auf die 1575 Meter hohe Alpspitz. Am Freitag dann gab der Bundeskanzler mitten im Urlaub eine kurzfristig anberaumte Pressekonferenz in Berlin. Zwar sind es von Nesselwang, wo Olaf Scholz ein Ferienhaus gemietet hat, nur rund 720 Kilometer oder sieben Stunden Autofahrt bis zum Kanzleramt in Berlin. Dass ein Regierungschef seinen Urlaub unterbricht, ist dennoch ungewöhnlich.

Anlass war, dass die Bundesregierung beschlossen hat, den strauchelnden Energiekonzern Uniper zu retten, indem der Bund mit 30 Prozent in das Unternehmen einsteigt – der Gasversorger sei von „überragender Bedeutung“ dafür, dass die Deutschen weiter ausreichend mit Energie beliefert werden.

Scholz versprach nicht, dass die Bundesbürger davon verschont bleiben, demnächst für Energie tiefer in die Tasche zu greifen. Doch er nutzte den Auftritt dafür, ein allgemeines Versprechen an die Nation zu richten: „Keine Bürgerin, kein Bürger wird mit seinen Problemen alleingelassen“, auch „kein Unternehmen“. Der Staat werde „das tun, was erforderlich ist, und so lange, wie das notwendig ist“.

Scholz, der sich bei öffentlichen Auftritten mit Pathos schwertut und die ­dramatischen Schnallt-den-Gürtel-enger-Appelle bisher den grünen Ministern Robert Habeck und Annalena Baerbock überlassen hatte, bemühte immerhin ein englisches Zitat für seine Botschaft: „You ’ll never walk alone.“ Es ist der Refrain der berühmtesten Fußballhymne der Welt, die im Stadion des FC Liverpool gesungen wird und sich von dort über andere Stadien Großbritanniens und Arenen außerhalb der Britischen Inseln verbreitete.

Den Text des Songs übersetzte der Kanzler im Lauf seiner einführenden Rede geradezu, wenn er auch Worte wie Sturm und Dunkelheit nicht verwendete. Doch sagte er: „Niemand wird allein in die Zukunft gehen müssen.“ Scholz zählte auf, was die Bundesregierung angesichts der durch Russlands Krieg erzeugten Energie- und Teuerungskrise alles an Entlastungen für die Bürger getan habe: vom erhöhten Grundfreibetrag und von der gestiegenen Pendlerpauschale über Kinderboni bis zur aufgehübschten Grundsicherung.

„Wir sind uns einig, dass wir dauerhaft weitere Entlastungen auf den Weg bringen werden“, versprach der Kanzler und nannte konkret eine Wohngeldreform zu Beginn des kommenden Jahres, die mit einer erhöhten Heizkostenpauschale vor allem Rentnern und Studenten zugutekommen soll, sowie das Bürgergeld, das „definitiv“ zum 1. Januar 2023 kommen werde und von dem Bezieher der Grundsicherung profitieren sollen.

Das Versprechen, das Scholz in seiner Urlaubs-Pressekonferenz gab, erinnerte an mindestens zwei ähnliche Auftritte vergangener Krisenzeiten. Am 5. Oktober 2008, einem Sonntag, war Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen mit dem damaligen Finanzminister Peer Steinbrück vor die Presse getreten. Es ging damals um die Krise des Unternehmens Hypo Real Estate und darum, das Institut zu sichern, die Bankkunden zu beruhigen und eine Anlegerflucht zu verhindern. „Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein“, sagte Merkel.

Erinnert fühlten sich die Zuhörer am Freitag aber auch an eine Rede, die ein Mann vor ziemlich genau zehn Jahren gehalten hatte, der heute in anderer Funktion im Rampenlicht steht: Mario Draghi, gerade als italienischer Regierungschef zurückgetreten, hielt am 26. Juli 2012 als Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) eine Rede, in der er versprach, dass die Bank alles tun werde, um den Euro zu erhalten. Die Phrase „Whatever it takes“ ist seitdem zu einem Schlagwort für die Entschlossenheit geworden, alles zu tun, um politische und wirtschaftliche Krisen zu überwinden.

Scholz hat als Finanzminister auf einer Pressekonferenz im März 2020 den schon von Draghi verwendeten Begriff „Bazooka“ verwendet – eigentlich eine amerikanische Panzerabwehrwaffe –, um klarzumachen, dass man alles Mögliche tun werde, um die Corona-Krise zu meistern. Wie damals versprach Scholz nun wieder, dass Bürger, die in der Krise ihre Rechnungen nicht zahlen könnten, vor Kündigungen geschützt werden sollen.

Zu Russlands Gaslieferungen, die auch über die Pipeline Nord Stream 1 in beschränktem Maße wieder fließen, äußerte sich Scholz skeptisch. Die technischen Schwierigkeiten, die Russland geltend mache, seien Vorwände. Es gebe schließlich drei funktionierende Gasleitungen, über die Russland seinen Lieferverpflichtungen in vollem Umfang nachkommen könnte. Nord Stream 2 werde dafür nicht gebraucht.

Es sei schon „eine bemerkenswerte Botschaft“ Moskaus, die Zuverlässigkeit der Gasflüsse nach Jahrzehnten nicht mehr zu garantieren. „Deshalb fahren wir lieber auf Nummer sicher.“ Dass Deutschland diesen Kurs der Sicherheit mit Blick auf Land, Wirtschaft und die einzelnen Bürger fährt: Das war die Botschaft, die der Kanzler auch im Urlaub loswerden wollte.