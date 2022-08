Bedrohungen durch Impfgegner : „Viele Menschen glauben immer noch, dass das Netz nicht real ist“

Ein Banner mit der Aufschrift „Impfpflicht nur über unsere Leichen“ wirf auf einer Demonstration von Impfgegnern am 4. Dezember 2021 in Frankfurt hochgehalten. Bild: Lucas Bäuml

Ist der Suizid der österreichischen Impfärztin Lisa-Maria Kellermayr nach massiven Drohungen von Impfgegnern auch ein Warnsignal für uns in Deutschland?

Anna-Lena Ripperger Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge



Die furchtbaren Drohungen, die Frau Kellermayr sowohl digital als auch analog bekommen hat, und der schlechte Umgang damit reihen sich leider ein in einen unzureichenden Umgang mit der Bedrohungslage insgesamt in der Pandemie. Da kann man hier in Deutschland auf ganz viele Gruppen schauen. Es wurde vor Kliniken protestiert, es gab Attacken auf Gesundheitspersonal, auf Impfzentren oder mobile Impfteams, die nur noch unter Polizeischutz arbeiten konnten. Politiker und Journalisten wurden bedroht, genau wie Mitarbeiterinnen im Einzelhandel. Es kam zu dem furchtbaren Mord an dem Studenten und Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein. Alle diese Fälle wurden in ihrer Gesamtheit nie richtig ernst genommen in den letzten zweieinhalb Jahren. So konnte eine gesellschaftliche Stimmung entstehen, die ich als sehr bedrohlich empfinde.

Inwiefern bedrohlich? Gerade hat man doch eher das Gefühl, dass es sehr ruhig geworden ist um die „Querdenker“- und Impfgegnerszene.

Auch wenn die Proteste weniger sichtbar sind, sind sie nach wie vor da. Die Bedrohungen gehen auch weit darüber hinaus. Das gesellschaftliche Miteinander ist gefährdet von einer eigentlich nicht besonders großen Gruppe, die es aber leider schafft, durch eine Gemengelage aus Ignorieren, Wegschauen und Raumgeben größeren Einfluss zu haben, als es sein sollte und sein müsste. Es gab letztes Jahr eine Umfrage mit dem Ergebnis, dass die Hälfte nicht mehr auf Corona-Maßnahmen hinweisen würde, weil sie Angst hat vor Bedrohung. Eine COSMO-Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass 12,5 Prozent der Menschen, die in Berufen arbeiten, in denen sie auf die Maßnahmen hinweisen, Gewalt erlebt haben. Das finde ich schon erschreckend.

Das Bundeskriminalamt erfasst inzwischen Straftaten mit Pandemiebezug gesondert. Ist das nicht eine gute Voraussetzung für eine zusammenhängende Betrachtung?

Es gibt sehr viele Straftaten in der Pandemie, die als politisch nicht zuordenbar eingeordnet werden, wie zum Beispiel auch der Mord in Idar-Oberstein. Und wenn die rechte Motivation dahinter nicht richtig benannt wird, ist das natürlich ein Problem.

Aber die Impfgegnerszene ist doch tatsächlich sehr heterogen.

Immer, wenn es zu einer Mobilisierung kommt, die augenscheinlich eher rechtspopulistisch geprägt ist, wird das Gefahrenpotential nicht richtig ernst genommen. Dann gibt es erst einmal Debatten darüber, ob das nicht nur die Ängste und Sorgen der „normalen Bürger“ sind. Dadurch, dass das Ganze nicht eindeutig aussieht wie ein rechtsextremer Protest, wird es in seiner Gefährlichkeit nicht erkannt. Und während die Gesellschaft noch diskutiert, können sich antidemokratische Räume ausbilden. Das hat man bei Pegida gesehen und jetzt auch bei Corona. Da gab es leider bisher keinen Lerneffekt.

Frau Kellermayr hat in ihrer Praxis Corona-Impfungen vorgenommen und damit die staatliche Impfkampagne unterstützt. Beobachter kritisierten, der Staat, dem sie einen Dienst erwiesen hat, hätte sie allein gelassen, als sie Schutz brauchte.

Es ist nicht erst seit der Pandemie so, dass demokratisch engagierte Menschen mit Bedrohungslagen oft allein gelassen werden, dass ihre Notlage nicht so ernst genommen wird und ihnen teilweise sogar die Schuld zugesprochen wird. Dann muss man sich nicht wundern, wenn sich immer mehr Menschen zurückziehen. Ich vermute mal, dass ein Christian Drosten, wenn es noch mal zu einer Pandemie kommt, was ich nicht hoffe, sich nicht noch einmal so exponieren würde. Und es geht da ja nicht nur um die prominenten Gesichter: Wenn man bedenkt, dass Menschen in Supermärkten, Tankstellen oder Kneipen auf einmal darauf aufpassen mussten, dass Maßnahmen eingehalten werden, ohne jemals eine Schulung gehabt zu haben – das finde ich schon schwierig. Oder dass man es vielfach privat bezahlen muss, wenn man seine Sicherheitsvorkehrungen erhöht oder bei Bedrohungen einen Anwalt braucht.