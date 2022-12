Eingefrorene EU-Gelder : Ungarn sieht sich als Sieger einer „großen Schlacht“

Die ungarische Regierung hat die sich abzeichnende Entscheidung des Rats der Europäischen Union, mehrere Milliarden Euro wegen fortbestehender Rechtsstaatsmängel vorerst nicht auszuzahlen, als Erfolg der eigenen Kompromissbemühungen dargestellt. Regionalminister Tibor Navracsics sagte am Dienstagvormittag in Budapest, das Hauptziel sei es gewesen, eine Einigung bis Jahresende zu erreichen, damit die Zahlungen aus dem Wiederaufbaufonds nicht vollständig verfallen. Das sei erreicht worden, sagte der frühere EU-Kommissar.

Diese Einschätzung stützt sich darauf, dass die EU-Gremien grundsätzlich den ungarischen Plänen für die Verwendung von EU-Coronahilfen in Höhe von 5,8 Milliarden Euro zustimmen. Allerdings soll die Auszahlung erst erfolgen, wenn 27 Voraussetzungen erfüllt sind. Dadurch soll verhindert werden, dass EU-Geld durch korrupte Machenschaften im Land verteilt wird.

Weniger zurückhaltend wurde im öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch regierungsnahe Analysten kommentiert: Ungarn habe „eine große Schlacht gewonnen“, sagte Levente Szikra von der Organisation „Zentrum für Grundrechte“ im Radiosender M1. Allerdings lägen künftig noch weitere „Schlachten“ voraus.

Gleichzeitig versuchte die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán, die Schlagzeilen im eigenen Land am Dienstagmorgen mit einer anderen Nachricht zu dominieren. Schon von Januar an sollen die Renten um 15 Prozent erhöht werden. Orbán sagte in einem Video, er habe einen entsprechenden Erlass unterzeichnet. Er begründete den Schritt mit der schwierigen wirtschaftlichen Situation, die er auf die „unklugen Sanktionen Brüssels“ (gegen Russland) sowie die „tobende Energiekrise in Europa“ zurückführte. „Senioren können sich auf uns verlassen,“ sagte Orbán.

Am späten Montagabend war bekanntgeworden, dass sich eine große Mehrheit von EU-Staaten auf das Einfrieren der Auszahlungen an Ungarn geeinigt hat. „Megadeal!“ verkündete die tschechische Vertreterin um 22.51 Uhr auf Twitter, sie führte den Vorsitz. Und das war es gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen stand eine Mehrheit gegen Ungarn, die größer war, als Diplomaten zuvor vermutet hatten – das Land war komplett isoliert. Zum anderen wurde damit auch zwei anderen Gesetzesvorhaben der Weg geebnet, die Budapest bisher blockiert hatte. So kann sich die Ukraine nun auf 18 Milliarden Euro Budgethilfe im nächsten Jahr einstellen, die komplett aus dem EU-Haushalt finanziert werden, durch gemeinsam aufgenommene Schulden. Außerdem werden globale Unternehmen in der EU künftig einen Mindeststeuersatz von 15 Prozent auf ihre Gewinne zahlen müssen. Die Zustimmung erfolgt in einem schriftlichen Verfahren, das an diesem Mittwoch abgeschlossen wird, noch vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag.

Die breite Front gegen Ungarn wurde dadurch möglich, dass die Staaten den Betrag, der nun eingefroren wird, von 7,5 auf 6,3 Milliarden Euro verminderten. Das entspricht 55 Prozent der Mittel aus drei EU-Kohäsionsfonds, die bis 2027 für Ungarn vorgesehen sind. Die EU-Kommission hatte 65 Prozent vorgeschlagen. Die Staaten erkennen damit an, dass Budapest immerhin einige Reformen in Angriff genommen hat. Wie die F.A.Z. aus Teilnehmerkreisen erfuhr, äußerte außer Ungarn kein einziger Staat in der Sitzung Vorbehalte dagegen, die Mittel einzufrieren – auch nicht Polen oder Italien, dessen Regierungschefin Giorgia Meloni enge Kontakte zu Orbán pflegt. Der deutsche Vertreter warb dafür, die volle Summe einzufrieren, schloss sich dann aber dem Kompromiss an, den er selbst eingefädelt hatte. Ob alle Staaten im schriftlichen Verfahren zustimmen oder sich einige enthalten, wird man erst am Mittwoch sehen.

Offenbar wirkte am Ende der Hebel des Geldes, um Orbán von seiner Blockade anderer Gesetzesakte abzubringen. Ungarn benötigte nämlich selbst eine qualifizierte Mehrheit für seinen nationalen Wiederaufbauplan, der die Verwendung von 5,8 Milliarden Euro an Corona-Hilfen festlegt. Etliche Staaten hatten ein Junktim mit den anderen Entscheidungen hergestellt, auch Deutschland. Ohne Zustimmung wären am Jahresende 4 Milliarden Euro verfallen. Nun bleibt das Geld zwar für Ungarn reserviert, allerdings kann die erste Tranche erst ausgezahlt werden, wenn das Land 27 sogenannte Meilensteine erfüllt hat. Darunter sind 17 Maßnahmen gegen Korruption und mehrere Schritte, die eine etwas größere Unabhängigkeit der Justiz gewährleisten sollen. Wenn Budapest diese Auflagen erfüllt, werden automatisch auch die eingefrorenen Kohäsionsmittel wieder frei. Überprüft wird das durch die EU-Kommission, die zuletzt auf einen harten Kurs gegenüber Budapest eingeschwenkt war.