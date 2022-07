Vermittlung im Ukrainekrieg : Der Papst will weiterhin nach Moskau reisen

Papst Franziskus hat seinen Willen zu einer Friedensmission für die Ukraine bekräftigt. In einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters stellte Franziskus eine Reise nach Russland und in die Ukraine für September in Aussicht. Nach der wegen chronischer Kniebeschwerden verschobenen Reise in die Demokratische Republik Kongo und nach Südsudan, die für den 2. bis 7. Juli geplant war, will Franziskus vom 24. bis 30. Juli Kanada besuchen. Für den traditionellen Ferienmonat August ist bisher nur eine Reise innerhalb Italiens geplant.

„Als erstes werde ich nach Russland gehen, um zu versuchen, in irgendeiner Weise zu helfen. Aber ich werde gerne beide Hauptstädte besuchen“, äußerte Franziskus in dem Interview. Eine erste Anfrage des Heiligen Stuhls, ob ein Besuch möglich und erwünscht sei, habe Moskau vor einigen Monaten abschlägig beschieden, sagte der Papst. Die russische Führung habe erkennen lassen, dass für eine solche historische Reise noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen sei.