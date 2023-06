Aktualisiert am

Heftige Kämpfe in mehreren Regionen Sudans

Luftangriffe und Plünderungen : Heftige Kämpfe in mehreren Regionen Sudans

Nach dem Ende einer dreitägigen Waffenruhe kommt es zu neuen Kämpfen in Sudan. Flüchtlinge sprechen von großflächiger Zerstörung, Tötungen und Vergewaltigungen in Darfur.

Nach dem Auslaufen einer Waffenruhe hat es am Mittwoch wieder schwere Kämpfe in der sudanesischen Hauptstadt Khartum gegeben. Die Gefechte zwischen zwei rivalisierenden Militärfraktionen setzten Medienberichten zufolge am Morgen, kurz vor dem ­offiziellen Ende der dreitägigen Feuerpause, ein.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Wie schon vorherige Waffenruhen war auch diese nicht vollständig eingehalten worden. Sie hatte aber ­zu einer Verminderung der Kampfhandlungen zwischen der Armee und den „Schnellen Unterstützungskräften“ (RSF) geführt, die einander seit Mitte April bekämpfen. Zugleich nahm offenbar die Zahl der Plünderungen zu.

Die Armee führte den Berichten zufolge am Mittwoch Luftangriffe durch, die RSF reagierten mit Abwehrfeuer. In mehreren Teilen Khartums gab es Artilleriebeschuss und Straßenkämpfe. Auch aus anderen Regionen Sudans wurden bewaffnete Auseinandersetzungen gemeldet, vor allem aus Darfur. Die westliche Region war vor zwei Jahrzehnten Schauplatz eines Bürgerkriegs und schwerer Kriegsverbrechen.

Aus Darfur nach Tschad geflohene Menschen berichten nun von heftigen Kämpfen dort mit großflächiger Zerstörung. Zahlreiche Menschen seien getötet, vergewaltigt oder eingesperrt worden. Der Gouverneur von Darfur, Minni Minnawi, forderte am Dienstag eine Untersuchung der eskalierenden Gewalt durch den Internationalen Strafgerichtshof. Er verglich die Zustände mit denen vor zwanzig Jahren.

In den Berichten der Flüchtlinge werden überwiegend mit den RSF verbündete Stammeskämpfer für die Gewalt verantwortlich gemacht. Vergangene Woche wurde der Gouverneur der Provinz West-Darfur, Khamis Abakar, entführt und getötet, wenige Stunden nachdem er in einem Fernsehinterview die RSF und deren lokale Verbündete beschuldigt hatte, einen „Völkermord“ durchzuführen. Die RSF wiesen zurück, für Abakars Tod verantwortlich zu sein.

Mehr zum Thema 1/

Der Vorfall verstärkte die Fluchtbewegungen aus der Provinzhauptstadt El Geneina. In manchen Berichten ist von Tausenden Toten seit Mitte April allein in dieser Stadt die Rede. Es gibt jedoch keine zuverlässigen Zahlen. Sudans Gesundheitsminister sprach kürzlich von insgesamt mehr als 3000 Getöteten seit Mitte April. Auch die durch die Kämpfe hervorgerufene humanitäre Krise in dem ostafrikanischen Land spitzt sich weiter zu.

Laut Angaben der Vereinten Nationen sind mehr als 2,2 Millionen Menschen aufgrund des Machtkampfs zwischen Armee und RSF zu Flüchtlingen geworden. Mehr als 500.000 von ihnen haben Zuflucht in Nachbarländern gesucht. 25 Millionen der etwa 45 Millionen Bewohner des Flächenstaats benötigen humanitäre Hilfe. Auf einer Geberkonferenz in Genf am Montag gab es Hilfszusagen von knapp 1,5 Milliarden Dollar für den Sudan und die Nachbarländer. Die UN hatten etwa die doppelte Summe als Bedarf genannt. Deutschland sagte knapp 220 Millionen Dollar zu.