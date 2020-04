Schwere Krise in Russland : Russischer Regierungschef mit Coronavirus infiziert

Es ist noch nicht lange her, dass das Coronavirus in Russland nur als Problem westlicher Staaten dargestellt wurde. Staaten, deren Gesundheitssysteme man insgeheim bewundert, scheiterten. Russland, das bekamen die Russen in ihrem Staatsfernsehen vorgeführt, stand dank diverser Schutzmaßnahmen sicher da. Mittlerweile hat sich die Lage im Land drastisch verschlechtert. Am Donnerstag wurden mit 7099 Neuinfizierungen so viele verzeichnet wie noch nie. Insgesamt sind nach offiziellen Angaben mittlerweile 106.498 Personen mit dem Virus infiziert, 1073 Covid-19-Todesfälle sind verzeichnet worden. In Moskau und dem Moskauer Gebiet ist die Lage so ernst, dass nun sogar provisorische Krankenhäuser eingerichtet werden. Im Gebiet um die Hauptstadt wird eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum geplant, wie sie schon einige Regionen eingeführt haben. Die Armee hat mittlerweile Corona-Fälle zugegeben, ein Mitarbeiter des Geheimdienstes FSO, der Führungsmitglieder bewacht, soll gar an Covid-19 gestorben sein, obwohl er erst Mitte 30 war.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Am Donnerstagabend kam ein neues, sehr klares Zeichen hinzu, dass das Virus in den Reihen der Führung angekommen ist: Michail Mischustin, der seit Mitte Januar Ministerpräsident ist, gab bekannt, mit dem Virus infiziert zu sein. Der 54 Jahre alte Mischustin ist nicht Putins wichtigster Mann im Kampf gegen das Virus: Das ist Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin, der Maßnahmen wie das „Regime der Selbstisolierung“ verkündet – weitreichende Ausgangssperren, die im Anschluss daran die übrigen russischen Regionen ebenfalls ergriffen haben. Aber Mischustin spielt eine Rolle bei Hilfspaketen, welche die Regierung in Putins Auftrag schnürt. Eine wichtige Rolle, denn der Unmut in der Bevölkerung über die mit den Maßnahmen verbundenen Härten steigt.

Der Journalist Alexej Wenediktow, Chefredakteur des Radiosenders „Echo Moskwy“, schrieb ohne Quellenangabe, Mischustin habe 39 Grad Fieber. Das sah man dem Regierungschef in dem Videotelefongespräch mit Putin, welches das Staatsfernsehen ausstrahlte, nicht an. Wo er sich angesteckt haben könnte, ließ Mischustin offen; er soll nur mit wenigen Leuten direkten Kontakt gehabt haben. Er sagte seinem Präsidenten nur, er sei positiv auf das Virus getestet worden, müsse jetzt eine „Selbstisolierung beachten“ und Anweisungen von Ärzten befolgen. Mischustin wolle den Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidenten, Andrej Beloussow, als geschäftsführenden Regierungschef vorschlagen. Putin seufzte dann erst einmal tief. „Das, was jetzt mit Ihnen passiert, kann mit jedem passieren“, sagte der Präsident, der mit seinem Personal seit Wochen nur noch per Videokonferenz spricht. „Das sage ich immer.“

Putin wirkt in Form

Kurzzeitig war in Russland befürchtet worden, der Präsident selbst könnte sich angesteckt haben, denn der Leitende Arzt des Krankenhauses in Kommunarka am Rande von Moskau, Russlands Vorzeigeeinrichtung im Kampf gegen das Virus, hatte kurz nach einem Treffen samt Handschlag mit Putin bekanntgegeben, sich infiziert zu haben. Der Arzt ist freilich mittlerweile genesen, Putin wirkt in Form. Der Präsident fügte hinzu, Mischustin und die Kabinettsmitglieder seien „im Bereich besonderen Risikos“, denn ganz ohne persönliche Kontakte gehe es in der Regierungsarbeit nicht. Der Präsident wünschte seinem Regierungschef baldige Genesung und versprach ihm, dass endgültige Entscheidungen zur Unterstützung der Bürger und der Wirtschaft „nicht ohne Ihre Teilnahme gefällt werden“.

Mischustin nutzte seine vermutlich vorerst letzte Gelegenheit, öffentlich zu Wort zu kommen, für einen Appell an die Bevölkerung: die „Bitte, die Coronavirus-Infektion und ihre Verbreitung maximal ernst zu nehmen“. An diesem Freitag beginnen die Maifeiertage, die Putin gerade bis zum 11. Mai für „arbeitsfrei“ erklärt hat; faktisch betraf das nur drei Tage. Entsprechend verlängerten die Regionaloberhäupter, denen der Präsident unangenehme Entscheidungen in der Corona-Krise überlässt, die „Selbstisolierung“ bis 11. Mai. Doch die Disziplin hat zuletzt nachgelassen. Wohl auch, weil viele Russen in der Krise ohne Einkommen geblieben sind und der Kreml direkte Hilfszahlungen an die Bevölkerung weiterhin ablehnt; der Führung bereitet der Einbruch des Ölpreises Sorgen, von dem der Haushalt zu großen Teilen abhängt.

Mehr zum Thema 1/

Mischustin bat nun die Bevölkerung, während der Maifeiertage zu Hause zu bleiben. „Von der Disziplin, vom Willen eines jeden von uns hängt das Datum ab, an dem das Land zum vollwertigen Leben zurückkehren kann. Schützen Sie sich und ihre Nächsten“, sagte Mischustin. Der Präsident sagte dann noch, er werde Beloussow zum geschäftsführenden Ministerpräsidenten ernennen. Dieser 61 Jahre alte Moskauer beriet Putin zuvor in Wirtschaftsfragen, ist ein Verfechter des Staatskapitalismus, der umfassend dirigieren und kontrollieren will. Beloussows Name ist zudem eng mit Putins „Nationalen Projekten“ verbunden, die der Präsident bei seiner Wiederwahl 2018 angeordnet hatte: Hunderte Milliarden Euro Staatsgeld sollen bis 2024, wenn Putins Amtszeit abläuft, in Vorhaben aus 13 Themen fließen, unter anderem in Krankenhäuser. Doch einstweilen rächt sich in der Corona-Krise, dass in diesem Gebiet Einsparungen vorgenommen wurden. Der Präsident versprach Mischustin nun, auf dessen Anruf zu warten.