Trotz türkischen Widerstands : Finnland rechnet mit Ratifizierung seines NATO-Beitrittsgesuchs

Finnland blickt zuversichtlich auf das Ratifizierungsverfahren für seinen NATO-Beitritt. Das sagte der Unterstaatssekretär im finnischen Außenministerium der F.A.Z. Der skeptischen Türkei bietet er neue Gespräche an.

Die finnische Regierung rechnet trotz jüngster türkischer Störmanöver mit der Ratifizierung ihres NATO-Beitrittsgesuchs durch alle 30 Mitgliedsstaaten. Kai Sauer, Unterstaatssekretär im Außenministerium in Helsinki, sagte gegenüber der F.A.Z., „wir wollen einem Bündnis mit 30 Mitgliedern beitreten und wir gehen davon aus, dass auch 30 Staaten ratifizieren“. Neben fünf weiteren Ländern – Portugal, Spanien, Slowakei, Griechenland Ungarn – steht auch die formelle Zustimmung der Türkei noch aus.

Die türkische Regierung hatte zunächst Einwände erhoben, die darauf zielten, die schwedische und finnische Regierung seien nicht aktiv genug in der Eindämmung des Terrorismus. Beide Länder beherbergen kurdische Migranten, die von der Türkei als Mitglieder der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK angesehen und verfolgt werden. Die schwedische und die finnische Regierung hatten vor dem vergangenen NATO-Gipfeltreffen in Madrid eine Einigung mit der Türkei erreicht, die ihren Widerstand gegen die NATO-Beitritte der beiden Länder anschließend aufgab.

Jüngst aber wurde die Türkei in Helsinki vorstellig und verlangte die nochmalige Überprüfung von sechs Auslieferungsanträgen, mutmaßliche PKK-Aktivisten betreffend, denen von der finnischen Seite zuvor schon nicht stattgegeben worden war. Sauer erneuerte jetzt im Gespräch mit der F.A.Z. die Haltung der finnischen Regierung, dass einmal abgeschlossene Fälle aus rechtlichen Gründen nicht wieder geöffnet werden können. Die finnische Regierung sei uneingeschränkt bereit, zusammen mit Schweden die Gespräche mit der Türkei in trilateralem Rahmen fortzuführen, so Sauer. Finnland könne gegebenenfalls auch bilateral mit der türkischen Seite im Dialog sein, um gegenseitige Erwartungen zu erörtern.

In Finnland gilt noch die Wehrpflicht

Der NATO-Beitritt Finnlands würde die militärische Sicherheitslandschaft im Nordosten deutlich verändern. Die drei baltischen NATO-Mitglieder Estland, Lettland und Litauen, die mit eigenen Streitkräften ihr Territorium kaum wirksam gegen eine russische Aggression schützen könnten, bekämen mit Finnland einen militärisch gewichtigen Bündnis-Nachbarn. Sauer sagte, die Lage der baltischen Staaten werde dadurch gestärkt. Finnland stattet seine Luftwaffe mit amerikanischen F-35 Kampfflugzeugen aus, einem amerikanischen Kampfjet, dessen Beschaffung auch in Norwegen, Dänemark und Deutschland beschlossen oder abgeschlossen ist. Das sorge für „eine hohe Interoperabilität“.

In der finnischen Armee gilt noch immer die Wehrpflicht. Helsinki betrachtet sich als NATO-Mitglied nicht als Konsument, sondern eher als Produzent militärischer Sicherheit. An der Luftraumüberwachung im Baltikum, die momentan wesentlich von der Bundeswehr, Spanien und Großbritannien geleistet wird, könnten sich künftig auch finnische Einheiten beteiligen.

Der finnische Unterstaatssekretär erinnerte auch daran, dass sein Land schon seit 1994 in NATO-Partnerschaftsprogrammen mitarbeite und seit Jahrzehnten eng mit den anderen skandinavischen Staaten militärisch kooperiere; „wir kommen ja nicht aus einem Vakuum“. Sauer wies überdies auf die politische Erfahrung Finnlands im Umgang mit dem benachbarten Russland hin. Über Jahrzehnte hinweg habe Finnland eine „sehr stabile Russlandpolitik“ betrieben und ein verantwortungsvolles, berechenbares Verhalten gezeigt. Ob sich eine solche Stabilität nach dem Ende des russischen Kriegs in der Ukraine wieder aufbauen lasse? Diese Frage müsse Russland beantworten, so Sauer, „wir bleiben, wer wir sind“.

Gegenwärtig gebe es lediglich „minimale Kontakte“. Sie bestünden etwa entlang der rund 1300 Kilometer langen finnisch-russischen Grenze, wo die Grenzwache beider Seiten in Verbindung miteinander stehe. Die Grenzübergänge nach Russland seien weiterhin offen, die Zahl der Touristenvisa sei stark reduziert worden. Visa aus besonderen Gründen würden aber weiterhin ausgestellt. Fast so gut wie alle größeren finnischen Unternehmen hätten sich mittlerweile aus dem russischen Markt zurückgezogen. Vor Beginn des Krieges war Russland der fünftgrößte finnische Handlungspartner. Rücktrittsforderungen und Kritik russischer Lokalpolitiker in Moskau und St. Petersburg gegen den russischen Präsidenten Putin seien aber Anzeichen, dass sich etwas bewege und „dass nicht alles beim Alten bleibt“.