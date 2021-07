Zum Tode von Donald Rumsfeld : Die unbekannten Unbekannten

Nicht nur in Europa setzte George W. Bushs Verteidigungsminister auf Brachialdiplomatie. Der Irak-Krieg sollte sein Wirken überschatten – doch bereuen wollte Rumsfeld nichts. Am Mittwoch ist er gestorben.

Donald Rumsfeld hat nicht nur eine Epoche mitgeprägt. Er hat ihr auch ihren Leitspruch gegeben – einen Leitspruch freilich, der das potentiell Manipulative und das tendenziell Paranoide der Ära der Anti-Terror-Kriege zum Ausdruck brachte. Anfang 2002, ein Jahr vor Beginn des Irak-Krieges, nahm der damalige amerikanische Verteidigungsminister Stellung zu dem Mangel an Beweisen für die Existenz für Massenvernichtungswaffen in den Händen Saddam Husseins: Berichte darüber, dass etwas nicht passiert sei, finde er „interessant“, holte er in seiner etwas lehrmeisterlichen Art aus. Es gebe Dinge, von denen man wisse, dass man sie wisse. Es gebe auch Dinge, von denen man wisse, dass man sie nicht kenne. Schließlich gebe es aber auch Dinge, von denen man nicht wisse, dass man sie nicht kenne. Letztere nannte er die unbekannten Unbekannten, die „unknown unknows“, welche die Politik vor die schwierigsten Aufgaben stellten. Das war dann nicht mehr weit entfernt von einer anderen Rumsfeld‘schen Formel: Die Abwesenheit von Beweisen sei kein Beweis für die Abwesenheit.

Reue hat Rumsfeld nie gezeigt, wenn es um die Rechtfertigung des Irak-Krieges unter der Regierung von Präsident George W. Bush ging. Auch Jahre später, 2011 in seinen Memoiren, schrieb er, zwar wisse man nicht, was gewesen wäre, wenn man das Regime in Bagdad nicht gestürzt hätte. Doch wahrscheinlich wäre der Mittlere Osten mit Saddam Hussein noch viel gefährlicher als er es heute sei. Den Preis, den der Feldzug hatte – die Spaltung des Westens, der Glaubwürdigkeitsverlust Amerikas und letztlich auch die Vernachlässigung Afghanistans, wo man am Ende den Frieden ebenso verlor wie im Irak – erkannte Rumsfeld nicht an. Von den Opfern des Krieges zu schweigen.