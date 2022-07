Gedenktag : Macron ruft zum Kampf gegen Antisemitismus auf

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat zum 80. Jahrestag der Razzien vom 16. bis 18. Juli 1942 zu einem entschlossenen Kampf gegen den Antisemitismus und Revisionismus aufgerufen. „Der Antisemitismus ist noch immer da“, sagte Macron. „Es ist dringlicher denn je, die Geschichte zu vermitteln.“ Mehr als 13.000 Juden waren auf Anordnung des Hitler ergebenen Vichy-Regimes von der französischen Polizei verhaftet und im Radsportstadion „Vel d’Hiv“ nahe dem Eiffelturm eingepfercht worden. Die meisten wurden in Lager gebracht und mit Zügen nach Auschwitz deportiert.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Macron erinnerte am Sonntag im ehemaligen Bahnhof von Pithiviers an die Judenverfolgung durch das Kollaborationsregime unter Philippe Pétain. „Pithiviers war ein Drehpunkt der Schoa“, sagte er. In der Kleinstadt 80 Kilometer südlich von Paris befand sich das zweitgrößte Internierungs- und Deportationslager Frankreichs. Vor allem Mütter und Kinder wurden vom „Vel d’Hiv‘“ nach Pithiviers verbracht. Der ehemalige Bahnhof ist jetzt in eine Gedenkstätte umgewandelt worden. Macron weihte das Museum am Sonntag ein. Der Historiker Laurent Joly erinnerte im Fernsehsender BFM-TV daran, dass die französischen Verantwortlichen nicht versucht hätten, der französischen Polizei die Hilfe bei den Razzien zu verweigern. „In Belgien und in Dänemark war das anders. In Paris wollte man den deutschen Besatzern gefallen“, sagte der Historiker vom „Mémorial de la Shoah“.

Insgesamt 16.000 Menschen wurden vom Bahnhof in Pithiviers aus deportiert, sagte der Präsident des Mémorial de la Shoah, Eric de Rothschild, am Sonntag. „Niemand kann die Mütter vergessen, denen die Kinder entrissen wurden“, sagte Rothschild. „Dieser Bahnhof zeugt vom tief verwurzelten und unmenschlichen Antisemitismus des Regimes unter Marschall Pétain“, sagte er. Von Ende Juli 1942 an wurden die Mütter gewaltsam von ihren kleinen Kindern getrennt und mit den Jugendlichen deportiert. Die Kinder wurden zunächst sich selbst überlassen. Ende August wurden sie auf Antrag der Vichy-Regierung über Drancy nach Auschwitz deportiert.

Lange wurde geschwiegen

Über die Beteiligung der französischen Polizei war lange geschwiegen worden. Jacques Chirac erkannte als erster Präsident 1995 die Mitverantwortung Frankreichs an der Judenverfolgung an. „Diese dunklen Stunden besudeln auf ewig unsere Geschichte und sind eine Beleidigung für unsere Vergangenheit und unsere Traditionen“, sagte er. „Ja, das wahnwitzige Verbrechen des Besatzers wurde von Franzosen unterstützt, vom französischen Staat.“ Der viertplatzierte rechtsextreme Präsidentschaftskandidat Eric Zemmour (7,7 Prozent der Stimmen) hat wiederholt die französische Mitverantwortung bestritten und behauptet, das Vichy-Regime habe die französischen Juden beschützt. In dem Buch „Zemmour gegen die Geschichte“ widerlegten 16 Historiker zahlreiche seiner Falschbehauptungen.

„Nicht ein einziger Soldat aus Deutschland war an den Razzien beteiligt“, sagte Macron am Sonntag „Es waren sehr wohl unsere Gesetze . . . und unsere Polizei“, sagte auch Premierministerin Elisabeth Borne bei einer Gedenkveranstaltung in Paris am Sonntagmorgen. „Wir müssen unserer Geschichte ins Auge sehen“, sagte Borne, deren Vater Joseph Borne nach Buchenwald deportiert worden war.

Die extreme Linke versuchte, das Gedenken zu instrumentalisieren. Die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei LFI, Mathilde Panot, twitterte : „Wir dürfen diese Verbrechen heute weniger denn je vergessen, mit einem Präsidenten, der Pétain ehrt, und 89 RN-Abgeordneten“. Die jüdischen Opfer erwähnte sie nicht. Macron hatte 2018 Pétains Rolle im Ersten Weltkrieg gewürdigt, ihn aber nicht von der Verantwortung für die Judenverfolgung freigesprochen.