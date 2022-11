Migration über das Mittelmeer : Wie Italiens neue Regierung mit geretteten Migranten umgeht

Wer gesund ist, muss an Bord bleiben: Italien will Menschen, die von Hilfsorganisationen aus Seenot gerettet wurden, nur noch unter Bedingungen an Land lassen.

Seit der Nacht zum Dienstag liegen drei Rettungsschiffe privater Hilfsorganisation in italienischen Häfen. Nach der Humanity 1 und der Geo Barents, denen die Behörden am Sonntag Catania im Osten Siziliens zugewiesen hatten, durfte die Rise Above der Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline in Reggio di Calabria am Festland anlegen. Anders als in Catania durften in Reggio alle 89 Bootsmigranten von Bord gehen. Auf den Schiffen in Catania halten sich dagegen noch insgesamt rund 250 Männer auf. Sie waren bei einer medizinischen Untersuchung durch die italienischen Behörden am Sonntag nicht als „fragil“ eingeschätzt worden. Deswegen wurde ihnen – anders als Frauen, Kindern und Kranken – die Ausschiffung versagt.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Unterdessen dauert das politische Armdrücken der neuen italienischen Regierung unter Führung von Giorgia Meloni mit privaten Hilfsorganisationen im zentralen Mittelmeer an. Die Kapitäne der Humanity 1 und der Geo Barents widersetzen sich der Aufforderung, mit ihren Schiffen wieder in internationale Gewässer auszulaufen, ehe nicht alle Bootsmigranten sicher an Land gebracht werden können. Nach Angaben der Besatzungen ist die Lage an Bord der Schiffe unhaltbar, viele der verbliebenen Bootsmigranten seien krank, alle erschöpft und verzweifelt. Am Montag sprangen drei Männer von der Geo Barents in Catania ins Hafenbecken, um schwimmend die Mole zu erreichen.