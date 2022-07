Treffen der EU-Justizminister : Umgehung der Russland-Sanktionen soll strafbar werden

Bisher wurden in der EU erst russische Vermögenswerte in Höhe von 13,8 Milliarden Euro beschlagnahmt. Jetzt soll eine Strafrechtsverschärfung für die konsequentere Durchsetzung sorgen.

In der Europäischen Union sind bisher russische Vermögenswerte in Höhe von 13,8 Milliarden Euro eingefroren worden. Wie EU-Justizkommissar Didier Reynders nach einem Treffen der EU-Justizminister in Prag am Dienstag weiter mitteilte, entfallen 12,6 Milliarden davon auf lediglich sechs Mitgliedstaaten. Dazu gehören Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland und die Niederlande. Er forderte die Mitgliedstaaten auf, mehr Informationen über ihre nationalen Regeln zur Sperrung von Vermögen zur Verfügung zu stellen.

Die von Reynders genannte Summe ist seit Mai nur geringfügig gestiegen. Sie liegt weit unterhalb der Größenordnung, die von ukrainischer Seite für den Wiederaufbau des Landes ins Gespräch gebracht wird. So hatte Ministerpräsident Denys Schmyhal vorige Woche bei einer Konferenz in Lugano ukrainische Vermögenswerte auf 300 bis 500 Millionen Dollar beziffert, ohne Details zu nennen.

Hinzu kommt, dass eingefrorene Werte in der Europäischen Union nur konfisziert werden dürfen, wenn ein strafrechtliches Vergehen vorliegt und ein Gericht dies angeordnet hat. Die EU-Kommission hat deshalb im Mai vorgeschlagen, die Umgehung von Sanktionen zu einem neuen europaweiten Straftatbestand zu machen und anschließend gemeinsame Anwendungsvorschriften für alle Mitgliedstaaten zu erlassen.

Reynders sagte in Prag, dass es darüber inzwischen einen Konsens unter den Mitgliedstaaten gebe. Er werde im Oktober das entsprechende Gesetzgebungsverfahren einleiten. Außerdem soll eine Richtlinie von 2014 zur Abschöpfung von Vermögen erweitert werden.

Buschmann: Eigentumsschutz einhalten

Für Deutschland signalisierte Justizminister Marco Buschmann Unterstützung, nachdem die Bundesregierung zunächst skeptisch auf den Vorstoß der Kommission reagiert hatte. Man müsse sich „durchsetzungsfähig“ zeigen, zugleich aber auch die „strengen Grundsätze der EU-Grundrechtecharta zum Eigentumsschutz einhalten“, präzisierte Buschmann.

Der FDP-Politiker, der zu diesem Thema promoviert worden ist, erläuterte, dass nach europäischem Recht wie auch dem Recht der meisten Mitgliedstaaten Enteignungen als solche entschädigungspflichtig seien. „Es würde ja nichts bringen, wenn wir einem Oligarchen das Boot wegnehmen würden und dafür Geld zahlen müssten als Entschädigung.“ Für eine Vermögensabschöpfung müsse zusätzlich bewiesen werden, dass die betreffenden Werte unrechtmäßig erworben worden seien.

Bei einem neuen Straftatbestand, der sich auf die Umgehung von Sanktionen bezieht, liegt der Teufel im Detail. Ein Besitzer darf seine Jacht oder Wohnung weiterhin für eigene Zwecke nutzen, erst die Veräußerung oder Vermietung an andere fällt unter Sanktionen. Umstritten ist, ob allein schon die Verbringung eines Schiffs in einen „sicheren Hafen“ außerhalb der EU strafbar ist. Staaten wie Italien haben Schiffe präventiv beschlagnahmt, andere nicht.

In Deutschland wurden bisher lediglich drei Immobilien und ein Bankkonto beschlagnahmt, die einem sanktionierten Duma-Abgeordneten und dessen Ehefrau gehören. Beide erzielten mit den gesperrten Vermögenswerten Mieteinnahmen von 3500 Euro im Monat.