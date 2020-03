Grenzschließungen wegen Corona : Wird Europa nach Corona stärker?

Es ist ernst“, hat die Bundeskanzlerin in ihrer Ansprache gesagt. Dass und wie ernst die Corona-Pandemie ist, kann man an den furchterregenden Infektions- und Todeszahlen in Italien sehen sowie an den Maßnahmen, die zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus und der Eindämmung von Covid-19 in vielen Ländern der Welt ergriffen worden sind. Diese Maßnahmen sind beispiellos drastisch, die Konsequenzen einschneidend. Das öffentliche Leben wird quasi stillgelegt. Ausgangssperren sind schon verhängt worden, es drohen flächendeckende Einschränkungen der Bewegungsfreiheit auch hierzulande.

Fluggesellschaften stellen weitgehend den Betrieb ein, Autohersteller produzieren nicht mehr. Mit Blick auf die Entwicklung der Wirtschaft sprechen Fachleute von einem Corona-Schock; sie erwarten eine Rezession. Für die Vereinigten Staaten werden sogar erste Vergleiche mit der großen Depression in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts angestellt, um zu verdeutlichen, wie schlimm es werden kann.