Peking hält weiter zu Stalin : Was China aus dem Untergang der Sowjetunion lernen will

Die Frage nach den Ursachen des Zusammenbruchs der Sowjetunion treibt Chinas politische Eliten seit drei Jahrzehnten um. Sie gilt als wichtige Triebfeder des Handelns Xi Jinpings. In einer seiner ersten Reden als Parteichef beantwortete er die Frage im Jahr 2012 so: „Ein wichtiger Grund war, dass (die Parteiführer in Moskau) von ihren Idealen und Überzeugungen abgefallen sind. Am Ende war keiner Manns genug, um aufzustehen und dagegenzuhalten.“

Damals sah Xi Jinping die eigene Partei auf einer abschüssigen Bahn mit ähnlichem Ausgang und verordnete ihr eine Rückkehr zu Lenin, Stalin und Mao. Er ließ eine sechsteilige Fernsehdokumentation über den Zusammenbruch der Sowjetunion produzieren. Sie war Pflichtprogramm für alle Funktionäre im Land.