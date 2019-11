Aktualisiert am

Bevölkerungswachstum in Afrika : Kinder als Altersvorsorge

Kamerun gilt als „Afrika im Kleinen“. Dort lässt sich beobachten, weshalb die Bevölkerung des Kontinents so schnell wächst. Der Gefahren dieser Entwicklung ist sich kaum jemand bewusst.

Motorrad-Taxi in der Hauptstadt Yaounde Bild: EPA

Derzeit lebt jeder sechste Erdbewohner in Afrika. Die Vereinten Nationen erwarten, dass es im Jahr 2050 bereits jeder vierte sein wird. Und zum Ende des Jahrhunderts werden vier von zehn Menschen auf dem afrikanischen Kontinent leben. Denn in ihrem jüngsten Bericht zur Entwicklung der Weltbevölkerung projizieren die Vereinten Nationen, dass Afrikas Bevölkerung von heute 1,3 Milliarden in den kommenden 80 Jahren auf 4,4 Milliarden wachsen wird. Allein der Zuwachs um 3,1 Milliarden Menschen wird dem Fünffachen der im Jahr 2100 erwarteten Bevölkerung Europas – einschließlich Russlands und der Ukraine – entsprechen.

Rainer Hermann Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Das größte Wachstum erwarten die Vereinten Nationen für Nigeria. Die Projektionen für das bevölkerungsreichste Land Afrikas sehen eine Verdopplung auf 400 Millionen bis zum Jahr 2050 vor und einen weiteren Anstieg auf 710 Millionen im Jahr 2100. Das wird dann um 75 Prozent über der Bevölkerungszahl liegen, die für den Süden, Westen und Norden Europas erwartet wird.