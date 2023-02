Pazarcik steht still. Bis zum 6. Februar hatten in der Kreisstadt 70.000 Menschen gelebt. Das Beben hat das Leben ausgehaucht, den Ort zur Geisterstadt gemacht. Von vielen Häuser sind nur Trümmer übrig, viele neigen sich gefährlich zur Seite. Die Läden sind geschlossen. „Das Ausmaß der Erdbebenkatastrophe ist kaum in Worte zu fassen“, sagt Außenministerin Annalena Baerbock, als sie die Hauptstraße entlang geht.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser ergänzt, es gehe darum, jetzt zu helfen und Solidarität zu zeigen. Und so gibt Baerbock in der zerstörten Hauptstraße von Pazarcik bekannt, dass Deutschland seine Erdbebenhilfe für die Türkei und Syrien um 50 Millionen Euro auf insgesamt 108 Millionen Euro erhöhen wird. Davon entfallen 41 Millionen auf die Türkei und 67 Millionen auf Syrien.

Das Epizentrum des Bebens mit der Stärke 7,7 lag in der Provinz Kahramanmaras nahe Pazarcik. Die Zahl der Todesopfer könne man nur erahnen, sagen die Überlebenden in den Zeltstädten, die um die weitgehend zerstörte Stadt errichtet worden sind. Es seien 13, sagt der für die Verwaltung von Pazarcik abgeordnete Gouverneur der Provinz Kirikkale. In den Gesprächen hätten die Menschen über ihr Trauma berichtet, sagt Baerbock, und Faeser ergänzt, in der Zeltstadt zerreiße einem das Herz, wenn man höre, was die Menschen alles verloren haben.

Viele wollen weg aus dem Erdbebengebiet

In der größten Zeltstadt stehen 500 Zelte, beheizt werden sie mit Holzöfen, was zu gesundheitlichen Problemen führt. Es sind aber zu wenige Zelte, klagen der Gouverneur und die Menschen. Einige schlafen weiterhin in ihren Autos, andere fanden Unterschlupf in nahen Dörfern, kommen aber tagsüber hierher. Etwa um etwas zu essen. Jetzt gehe es darum, festen Wohnraum zu schaffen, sagt Faeser. Baerbock verspricht, dass die Hilfe noch lange andauern werde, Krankenhäuser, Schulen und anderes müssten gebaut werden, damit die Menschen wieder eine Perspektive fänden. Viele wollen weg von Pazarcik. Schließlich leben bereits 50.000 Menschen von hier verstreut in Europa.

Auf dem Flughafen von Gaziantep war am frühen Nachmittag erst ein mit 13 Tonnen Hilfsgütern beladenes Transportflugzeug A400M der Bundeswehr gelandet. Wenig später traten die beiden Bundesministerinnen Baerbock und Faser nebeneinander aus einem Flugzeug der Bundeswehr. Da wurden bereits hundert Zelte, 400 Feldbetten und mehr als 1000 Schlafsäcke, aus den Beständen des THW und finanziert durch das Auswärtige Amt, entladen und an Vertreter des türkischen Zivil- und Katastrophenschutzes AFAD übergeben. Im Anschluss an die Übergabe sprachen beide Ministerinnen mit Vertretern deutscher Hilfsorganisationen, die in der Türkei und Syrien aktiv sind. Sie seien gekommen, um sich ein Bild zu machen, wie Deutschland auch weiter bestmöglich helfen und seinen Teil dazu beitragen könne, den Menschen wieder eine Perspektive zu geben, sagte Baerbock.

Die beiden Ministerinnen zogen sich zunächst ins Innere des Transportflugzeugs zurück. Dort wurden sie von Vertretern des THW, der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, von Malteser International und der Welthungerhilfe über die Zusammenarbeit mit der Katastrophenschutzbehörde AFAD informiert. Die Organisationen gaben zudem eine Einschätzung zu den in der Türkei und in Syrien benötigten Hilfen. Flugzeuge der Bundeswehr haben bereits mehr als 20 Flüge mit Hilfslieferungen in die Türkei durchgeführt. Vor allem brachten sie Zelte, Decken, Heizungen und Schlafsäcke. Finanziert werden die Hilfslieferungen mit einem Gesamtwert von 8 Milliarden Euro aus den Mitteln der internationalen Katastrophenhilfe des Auswärtigen Amts sowie mit Spenden von Bundesländern.

96 Visaanträge für Deutschland ausgestellt

Es war schon dunkel, als Baerbock und Faeser die erste mobile Aufnahmestelle für Visaanträge besichtigten. Vor knapp zwei Wochen habe man beschlossen, die Vergabe von Schengen-Visa mit dreimonatiger Gültigkeit für die Betroffenen, die nahe Verwandte in Deutschland haben, zu erleichtern. So könnten sie in Deutschland etwas zur Ruhe kommen, sagte Baerbock. Von den Folgen des Erdbebens Betroffene, die Angehörige in Deutschland haben, sollen hier vereinfacht einen Visumsantrag stellen können. Seit Montag ist dazu ein VW-Caravelle in der Region unterwegs. In dem nimmt ein externer Türkischer Dienstleister, iData, die Unterlagen entgegen und leitet sie weiter an die Botschaft in Ankara. Deutschland unterhält in der Türkei bereits acht Visaannahmestellen, bei denen türkische Staatsbürger ihre Unterlagen abgeben können. 96 solcher Visa für Betroffene des Erdbebens, die von Verwandte des ersten oder zweiten Grades nach Deutschland eingeladen worden, wurden bereits ausgestellt.

Derzeit wird beobachtet, dass die Zahl der angeforderten Verpflichtungserklärungen stark ansteigt, so dass rasch mit mehr Visavergaben gerechnet wird. Die Erklärungen müssen dem Antrag im Original beigefügt werden, was dank Kurierdiensten kein Problem mehr scheint. Auch muss der Antragsteller über ein gültiges Reisedokument verfügen. Da viele ihre Papiere beim Beben verloren haben, stellt die Bundesrepublik ein Reisedokument für Ausländer aus. Die Türkei besteht jedoch bei der Ausreise auf ein türkisches Dokument. Die türkischen Behörden stellen dieses nun mittlerweile innerhalb einen Woche aus. Sind alle Dokumente vollständig, soll das Visum in fünf Tagen ausgestellt werden. Kompromisse bei der Sicherheitsabfrage und der Schengen-Abfrage würden nicht gemacht. Sollten Probleme auftreten, würden die rasch behoben, sicherten die beiden Ministerinnen zu.