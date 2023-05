F.A.Z. Frühdenker : Vor der Krönung geht man früh zu Bett

Aktualisiert am

Nachdem er Jahrzehnte hat warten müssen, ist es so weit: Charles III. wird gekrönt. Über dem Kreml sind zwei Drohnen abgeschossen worden. Und die Deutschen haben deutlich mehr Gas gespart als erwartet. Der F.A.Z.-Newsletter.

In England steigt die Aufregung wegen der Krönung von Charles III. Bild: dpa

Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag: In Großbritannien laufen die letzten Vorbereitungen für die Krönung von König Charles III. Der Gasmarkt hat sich deutlich entspannt. Und: Am Wochenende wird die Rahmedetalbrücke gesprengt.

Tatjana Heid Stellvertretende verantwortliche Redakteurin für Nachrichten und Politik Online. Folgen Ich folge



1. Nur noch ein Tag bis zur Krönung

2. Wie wichtig ist den Briten ihr Königshaus?

3. Das Rätsel um die Drohnen

4. Die Deutschen haben Gas gespart

5. CSU verabschiedet neues Grundsatzprogramm

6. Die Rahmedetalbrücke wird gesprengt

7. Droht ein neuer Krieg in Darfur?

1. Nur noch ein Tag …

… dann hat Großbritannien wieder ein gekröntes Staatsoberhaupt. Die Vorbereitungen im Land laufen auf Hochtouren – und der König geht wohl früh zu Bett.