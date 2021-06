Grüne im Osten : Zu viel Veränderung

Erklärte schon einmal, in Brandenburg auch als Ministerpräsidentin bereitzustehen: Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock am Sonntag in Magdeburg Bild: dpa

Schon vor zweieinhalb Jahren wollten die Grünen die Belange der Ostdeutschen stärker in den Blick nehmen. Der Bundesvorstand beschloss damals eine ganze Liste an Vorschlägen für überschuldete Kommunen und strukturschwache Regionen. Auch der eigenen Geschichte, in der ostdeutsche Stimmen nicht ausreichendes Gehör gefunden hatten, wollten die Grünen sich stellen. Damals hatten die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck die Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im Blick. Ihre Bemühungen fruchteten nicht so, wie sie sich das erhofft hatten. Im Brandenburger Wahlkampf hatte die grüne Spitzenkandidatin sogar erklärt, auch als Ministerpräsidentin bereitzustehen. Ihre Partei ging als vierte über die Ziellinie.

Die Aussichten in Sachsen-Anhalt waren von vornherein bescheidener, das Ergebnis mit 5,9 Prozent dann aber trotzdem enttäuschend. Die Grünen haben dieselbe Erklärung parat wie schon vor zwei Jahren: Ihre Sympathisanten seien auf den letzten Metern zur Partei des jeweiligen Ministerpräsidenten umgeschwenkt, um zu verhindern, dass die AfD stärkste Kraft wird, sagte Habeck am Montag. Daher habe das Ergebnis in Magdeburg auch keine Auswirkungen auf den Bund, schließlich könne es im September keinen Amtsinhaberbonus geben, die amtierende Kanzlerin stehe nicht zur Wahl.