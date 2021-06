Sachsen-Anhalt : FDP will nicht „Reserverad“ sein

Die Freien Demokraten wollen den Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt nicht allein durch ihre kritische Profilierung gegen die Corona-Politik der Bundesregierung erklärt wissen. Sie führen als Gründe ihre Positionen in der Bildungspolitik, bei der Digitalisierung und in der Wirtschaftspolitik an. Der Parteivorsitzende Christian Lindner sagte am Montag in Berlin, die FDP habe den zurückliegenden Landtagswahlkampf „selbstbewusst“ in den politischen Themen, aber „bescheiden im Auftreten“ geführt. Die FDP-Landesvorsitzende Lydia Hüskens gab am Montag ein Beispiel dieser Bescheidenheit, indem sie in ihren Prognosen die Möglichkeiten einer Regierungsbeteiligung der FDP in Sachsen-Anhalt stark verminderte. Hüskens sagte, die CDU werde jetzt vermutlich zuerst mit der SPD sprechen, da beide Parteien gemeinsam eine wenn auch knappe absolute Mehrheit zusammenbrächten. Nur wenn diese Absicht scheitere, gebe es die Aussicht auf ein Bündnis von CDU, FDP und Grünen. Hüskens sagte, die Freien Demokraten stünden nicht bereit, um eine knappe CDU/SPD-Mehrheit durch ihre Beteiligung an einer Koalition zu verbreitern; sie sehe sich „nicht als Reserverad“.

Die FDP sei in Sachsen-Anhalt nicht in erster Linie wegen ihrer Kritik an einigen freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, etwa der „Bundesnotbremse“, gewählt worden, sagte Hüskens. Ministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU habe sich ja selbst häufig gegen einzelne Corona-Maßnahmen gestellt und auf Lockerungen gepocht.

„Mit neuer Substanz“

Lindner sagte mit Bezug auf die Bundestagswahl im September, die Freien Demokraten hätten nicht die Sorge, dass das Pandemie-Thema dann als Mobilisierungsfaktor für sie entfallen könnte. Die Haltung der FDP in der Krise habe lediglich den Charakter der Partei verdeutlicht und ihr „Tiefe und Glaubwürdigkeit“ für die Präsentation ihrer politischen Forderungen und Positionen gegeben. Der FDP biete sich dadurch die Möglichkeit, „mit neuer Substanz unser politisches Angebot zu unterbreiten“.

Lindner stützte die Aussage Hüskens, die FDP werde nicht einer Koalition beitreten, in der sie nicht für die Mehrheitsbildung gebraucht werde. Er sagte, die FDP sei bereit zur Übernahme von Verantwortung, wenn sie dabei eigene Programmpunkte durchsetzen könne; dies sei aber in einer solchen „Komfortkoalition“ eher nicht der Fall. Der FDP-Vorsitzende ließ anklingen, dass er eine schwarz-gelbe Mehrheit nach der Bundestagswahl nicht für ein Ergebnis jenseits aller Hoffnungen hält. Er sagte, in Sachsen-Anhalt hätten sowohl CDU als auch FDP Stimmen hinzugewonnen. Es sei nicht so gewesen, dass eine Partei auf Kosten der anderen ihre Wählerbasis verbreitert habe. So sei das übrigens auch 2017 in Nordrhein-Westfalen gewesen, wo die Erfolge der CDU unter deren damaligem Spitzenkandidaten Armin Laschet und der FDP unter ihrem damaligen Spitzenkandidaten Lindner anschließend eine Koalition aus CDU und FDP möglich machten.