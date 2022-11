Gefahr aus der Luft : Drohnen spähen die Bundeswehr aus

Drohnenflüge über militärischen Einrichtungen und Objekten der kritischen Infrastruktur sorgen bei der Bundeswehr für verstärkte Wachsamkeit. Und sie offenbaren weitere Lücken bei den Streitkräften. So wurden allein seit dem Sommer mehr als ein halbes Dutzend Vorfälle berichtet, bei denen unbemannte Flugobjekte an oder über Einrichtungen gesichtet wurden.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin

Von besonderem Interesse waren dabei offenbar deutsche Truppenübungsplätze, auf denen Angehörige der ukrainischen Streitkräfte ausgebildet wurden, so etwa in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz, oder im bayerischen Wildflecken. An der Artillerieschule in Idar-Oberstein wurden beispielsweise die Besatzungen der deutschen Panzerhaubitze 2000 ausgebildet. Auf dem Truppenübungsplatz Putlos in Ostholstein schulen Ausbilder der Firma Kraus-Maffei Wegmann ukrainische Soldaten in der Bedienung des Flugabwehrpanzers Gepard.