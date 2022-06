Söder zur Agrarpolitik : „Nicht dauernd Flächen stilllegen“

Treffen in Poing: die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaliber (von links nach rechts), (CSU), der EU-Kommissar für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung Janusz Wojciechowski, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, und der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) am Dienstag Bild: dpa

Die bayerische Staatsregierung hat die Bundesregierung und die EU dazu aufgerufen, ihre Agrarpolitik an die durch den Krieg in der Ukraine geschaffene neue Lage anzupassen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte am Dienstag nach einer Ministerratssitzung, an der als Gast auch EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski teilgenommen hatte, man wolle „mehr Anbaumöglichkeiten“ und „nicht dauernd Flächen stilllegen“. Deutschland hinke da hinter den EU-Möglichkeiten hinterher.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München.



Der grüne Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat bereits das Gras auf den ökologischen Vorrangflächen als Futtermittel freigegeben. Eigentlich wird das erst untergepflügt, wenn die Vögel gebrütet haben.

Söder reicht das nicht. Er will den Bauern die Möglichkeit geben, echtes Ackerland daraus zu machen. Seine Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber forderte, die Ernährungssicherung im Grundgesetz zu verankern. „Es kann nicht sein, dass wir einzig und allein immer den Umwelt- und Klimaschutz im Vorrang haben.“

Der CSU-Vorsitzende Söder verlangte außerdem, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel „massivst“ zu senken. Das solle nicht nur für pflanzliche Produkte gelten, sondern auch für Fisch, Fleisch und Milch. Zugleich verlangte er „die Stärkung von regionalen Wertschöpfungsketten“ – „ob bio oder konventionell, Hauptsache regional“. Die Herkunftsbezeichnung müsse verpflichtend werden. Dafür, so Kaniber, brauche es eine europäische Regelung. Damit wisse man etwa „beim bayerischen Apfelsaft, wo der Apfel wirklich herkam“.

Wojciechowski, der der konservativen polnischen Partei PiS angehört, pflichtete den CSU-Politikern bei, dass die Produktionskraft der Landwirtschaft gestärkt werden solle – daher habe die EU-Kommission die ökologischen Vorrangflächen auch für den Anbau freigegeben. Das diene dazu, Hungersnöte in der Welt zu verhindern, wenn die Ernte in der Ukraine durch den Krieg entweder zerstört wird oder nicht ausgeführt werden kann.

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Ludwig Hartmann, kritisierte den Vorstoß zur Freigabe ökologischer Vorranggebiete als „kurzsichtig“. Zum einen sei es in diesem Jahr schon zu spät, um noch Getreide auszusäen. Zum anderen bekomme man Ernährungssicherheit und Stabilität der Böden langfristig nur mit einer intakten Natur.

Die eine Krise gegen die andere auszuspielen habe noch nie zu einer Lösung geführt. Er schlug stattdessen vor, den Einsatz von Biosprit zu drosseln.