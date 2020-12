CDU setzt sich durch : Erhöhung des Rundfunkbeitrags vorerst gescheitert

Die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags von 17,50 Euro auf 18,36 Euro zum 1. Januar 2021 ist gescheitert. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) kündigte am Dienstagvormittag in einer Kabinettssitzung in Magdeburg an, dass er den entsprechenden Gesetzentwurf als Regierungschef zurückziehen wird und schickte ein entsprechendes Schreiben an die Landtagspräsidentin. Ohne die Zustimmung Sachsen-Anhalts gibt es in ganz Deutschland vorerst keine Beitragserhöhung.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. F.A.Z.



Haseloff setzt sich mit seinem Vorgehen über rechtliche Bedenken in der Staatskanzlei hinweg, dass er oder die Landesregierung schadenersatzpflichtig werden könnten, falls die Beitragserhöhung nicht durch den Landtag in Magdeburg, sondern durch die Landesregierung verhindert wird. Haseloff stützt sich bei seinem Vorgehen deshalb auf eine „Protokollnotiz“ der drei Fraktionsvorsitzenden der Regierungsparteien CDU, SPD und Grüne, dass es im Landtag keine Mehrheit für das Vorhaben gibt. Bei der Neuverhandlung auf Bundesebene sollen bei der Beitragsfestsetzung nach dem Willen Sachsen-Anhalts nun auch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie berücksichtigt werden.

Mit dem Zurückziehen des Gesetzentwurfs hat Haseloff die Koalitionskrise entschärft und die CDU sich mit ihrem Nein zur Gebührenerhöhung durchgesetzt. SPD und Grüne hatten für den Fall, dass die CDU die Beitragserhöhung im Landtag mit den Stimmen der AfD verhindert, das Ende der Koalition angedroht.

Kurz nach der Entscheidung Haseloffs, den Gesetzentwurf zurückzuziehen, kritisierten SPD und Grüne diesen Schritt. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Pähle sagte, dieser Tag sei „kein guter Tag für die Medienpolitik in Deutschland“. Die vorgeschlagene Beitragserhöhung beruhe auf dem Votum der unabhängigen Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Sollten die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten wie angekündigt klagen, werde das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung treffen. Die Debatte über eine Reform der Sender werde so nicht vorangebracht, sagte Pähle. Zudem werde Sachsen-Anhalt im Kreis der anderen 15 Länder, die alle der Beitragserhöhung zugestimmt haben oder zustimmen wollen, für Haseloffs Vorgehen einen hohen Preis zahlen. Die SPD-Politikerin würdigte jedoch, dass Haseloff mit seiner Entscheidung die Koalition erhalten wolle.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Cornelia Lüddemann sagte, „unter normalen Umständen wäre dies der Moment, eine solche Koalition zu verlassen.“ Angesichts der dramatischen Zuspitzung der Corona-Pandemie wäre dies aber unangemessen. Der Grünen-Vorsitzende Sebastian Striegel kündigte an, den Parteigremien vorzuschlagen, deshalb weiter in der Koalition zu bleiben.