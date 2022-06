Prozess in Düsseldorf : Mutmaßlicher türkischer Spion legt Geständnis ab

Neun Monate nach seiner spektakulären Festnahme in Düsseldorf hat ein 41 Jahre alter Türke vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf gestanden, für türkische Nachrichtendienste tätig gewesen zu sein. Er räume die Vorwürfe ein, sagte Ali D. am Dienstag. D. hat nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft „seiner türkisch-nationalistischen Gesinnung folgend“ spätestens im August 2018 damit begonnen, in Deutschland Mitglieder und Unterstützer der „Arbeiterpartei Kurdistans“ (PKK) und der Gülen-Bewegung auszuspähen und die von ihm gesammelten Informationen dann an türkische Geheimdienste weiterzuleiten, darunter den nationalen Nachrichtendienst MIT. Sowohl die PKK als auch die Bewegung des im amerikanischen Exil lebenden Predigers Fethullah Gülen werden von der türkischen Regierung als Feinde eingestuft. Präsident Recep Tayyip Erdogan macht die Gülen-Bewegung für den gescheiterten Putsch im Sommer 2016 verantwortlich.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Ali D. wurde Mitte September in einem Düsseldorfer Hotel festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Ein Hotel-Mitarbeiter hatte die Polizei gerufen, weil D. deutlich sichtbar eine Waffe trug – die sich später als Schreckschusspistole herausstellte. Schwerbewaffnete Beamte mehrerer Spezialeinsatzkommandos eilten zu dem Hotel und durchkämmten das Gebäude stundenlang. Weil eine „akute Gefahrenlage“ zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, durften die anderen Gäste ihre Zimmer nicht betreten und mussten in anderen Hotels untergebracht werden.

Im Zimmer von D. fanden die Ermittler eine Liste mit Informationen über Anhänger der Gülen-Bewegung und Munition für eine Maschinenpistole. Am Dienstag sagte D. im Gericht, er sei im Zuge des Verkaufs seines Hotels in Ankara in Konflikt mit einflussreichen Leuten gekommen, die ihn um den Verkaufsbetrag geprellt und unter Druck gesetzt hätten. In der Türkei müsse man „Macht und Vitamin B haben, sonst geht gar nichts“. Deshalb sei ihn ihm der Wunsch gereift, sich zwei Geheimdiensten anzudienen. D. gestand, den früheren Verlobten seiner Freundin als PKK-Mann denunziert zu haben. Zudem komme es in der Türkei häufig vor, dass ein Gläubiger ihre Schuldner als Gülen-Anhänger denunzieren, um an ihr Geld zu kommen. Auch er habe einmal damit gedroht.

Spionageaktionen türkischer Institutionen trüben immer wieder das deutsch-türkische Verhältnis. Zu besonders heftigen Verstimmungen kam es, als im Herbst die türkische Religionsbehörde Diyanet per E-Mail an alle türkischen Konsulate und Religionsattachés die Aufforderung übersandte, binnen kurzer Frist Informationen über mutmaßliche Mitglieder der Gülen-Bewegung nach Ankara zu liefern. Gegen mehr als ein Dutzend Ditib-Imame, die entsprechende Erkenntnisse weiterleiteten, ermittelte die Bundesanwaltschaft wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Tätigkeit.