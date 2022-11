Niedersachsens neues Kabinett : „Wir sind die Grünen, deshalb schlucken wir grundsätzlich keine Kröten“

Aktualisiert am

Die rot-grüne Koalition in Niedersachsen steht noch schneller als geplant. Bei einer wichtigen Personalie müssen die Grünen allerdings nachgeben.

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen, und Julia Willie Hamburg (Bündnis 90/Die Grünen) bei einem Pressestatement am 13.10.2022. Bild: dpa

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil war im Verlauf seiner Karriere schon an einigen Koalitionsverhandlungen involviert, doch so schnell wie dieses Mal ging es noch nie. SPD und Grüne konnten ihren ohnehin straffen Zeitplan sogar unterbieten und legten am Dienstag zwei Tage früher als geplant eine 138 Seiten lange Vereinbarung für die kommenden fünf Jahre vor, deren Zentrum der Klimaschutz bildet.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge



Das Land Niedersachsen setzt sich ehrgeizige Ziele: Klimaneutralität bis 2040, bei der Landesverwaltung bereits 2035. Für die Windkraft sollen 2,2 Prozent der Landesfläche bereitgestellt werden, für die Photovoltaik weitere 0,5 Prozent.