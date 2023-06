Zentraler kann ein Ort nicht sein in Deutschlands Hauptstadt, um als Symbol zu gelten. Mitten auf der Friedrichstraße zwischen teuren Modegeschäften und gegenüber dem französischen Kaufhaus Lafayette steht das Russische Haus. Es ist ein voluminöser Bau, noch zu DDR-Zeiten 1984 als Sowjetisches Haus der Wissenschaft und Kultur eröffnet. Über viele Jahre konnte Russland mit diesem Kulturpalast aus Glas und Beton in bester Lage für sich werben und dabei sieben Stockwerke mit insgesamt 29.000 Quadratmetern nutzen.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Man sei „das größte im Ausland agierende Kulturinstitut weltweit“ und beziehe „das größte Gebäude, die für die Zwecke der Vertretung der Kultur und Wissenschaft er­richtet wurde“, wirbt die Institution für sich im Internet. Die jährliche Besucherzahl gibt das Russische Haus mit 200.000 an. Einen Teil seiner Fläche vermietete das Russische Haus jahrelang an Edelgeschäfte, es gab ein Reisebüro, einen Buchladen, Theater-, Film- und Konzertabende und auch politische Veranstaltungen, et­wa mit der deutschen Linkspartei.

Obwohl Russland seit 16 Monaten ei­nen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, ist der Kulturpalast weiter geöffnet. Ob das rechtens ist, ist allerdings höchst zweifelhaft. Denn Betreiber des Hauses ist die russische Regierungsagentur Rosso­trudnitschestwo, die zum Moskauer Au­ßenministerium gehört. Sie befindet sich seit dem 21. Juli 2022 auf der Sanktions­liste der EU für restriktive Maßnahmen. Die Agentur agiere seit vielen Jahren „als Dachorganisation für ein Netzwerk rus­sischer Landsleute und Einflussagenten“ und betreibe Kremlpropaganda, befand die Europäische Union. Nach einer EU-Verordnung vom November 2022 werden sämtliche wirtschaftlichen Ressourcen na­­türlicher oder juristischer Personen, Einrichtungen oder Organisationen eingefroren, die in der Sanktionsliste geführt werden. Das gilt insbesondere für Immobilien, mit denen Einnahmen erzielt werden.

Veranstaltungen der iranischen Botschaft

Da das Russische Haus Sprachkurse an­bietet, nimmt es offenbar weiter Gelder ein, was gegen die Sanktionen verstößt. So wirbt das Haus auf Instagram und Facebook für „intensive Russischkurse für alle Sprachniveaus von A1 bis C2“, zuletzt vom 12. bis 23. Juni. Auch finden dort digital zertifizierte Russisch-Sprachtests statt, das letzte Mal war das am 4. Juni der Fall. Zudem biete das Haus „staatliche Prüfungen für den Erwerb der russischen Staatsbürgerschaft oder einer Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis“ in Putins Reich an, wirbt das Russische Haus in den sozialen Medien. Nach inoffizieller Einschätzung belegen 600 bis 700 Personen dort Sprachkurse.

Auch wird nach einer Mathematik-Lehrerin gesucht, die Unterricht „offline und online“ für Kinder im Vor- und Schulalter „am Russischen College im Russischen Haus“ geben soll. Neben Sprachkursen bietet das Russische Haus weiter kulturelle Veranstaltungen an, derzeit etwa den Film „Nika“ über ei­ne einst berühmte Kinderpoetin, die mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion in traurige Vergessenheit geriet. Auch eine Fotoausstellung „Auf dem Weg zum Frieden“ ist zu sehen, die Bilder sowjetischer Fotografen aus den Jahren 1944/45 zeigt, darunter „seltene Bilder vom Hissen der Siegesfahne auf dem Reichstag“, wie das Russische Haus auf seiner Instagram-Seite wirbt.