Verbreitung von Mutanten : Wieler: „Die Situation ist noch lange nicht unter Kontrolle“

Wenige Tage vor dem nächsten Treffen von Bund und Ländern über die Corona-Beschränkungen verdichten sich die Anzeichen für eine Verlängerung des Lockdowns. Denn die drei bekannten Mutanten des Sars-CoV-2 Virus sind inzwischen in Deutschland angekommen. „Sie dominieren das Geschehen noch nicht“, sagte der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler am Freitag in Berlin, sieht aber wegen der weiterhin zu hohen Infektions- und Todeszahlen keinen Grund zur Entwarnung, ganz im Gegenteil. Insgesamt sei das Virus gefährlicher geworden, vor allem die zuerst in Großbritannien nachgewiesene Mutante B1.1.7 sei nicht nur ansteckender, sondern führe offenbar auch zu mehr schweren Verläufen.

Der sogenannte R-Wert der Mutante ist um etwa 0.5 höher – das sei eine riesige Zahl. „Das Virus ist noch nicht müde, im Gegenteil, es hat gerade noch mal einen Boost bekommen“, sagte Wieler, der damit rechnet, dass weitere Mutanten auftreten. „Die Situation ist noch lange nicht unter Kontrolle“, mahnte er und bat eindringlich um eine weitere Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Wieler verwies auf dramatische Entwicklungen vor allem in Portugal, wo inzwischen 60 Prozent der Positivtests auf die britische Mutante zurückgehen und Dänemark, wo es 30 Prozent sind. Auch über die Entwicklung in Tirol zeigte er sich beunruhigt, wo offenbar Tausende unter dem Vorwand Skilehrer zu sein, Skiferien verbracht hätten und sich mit der südafrikanischen Variante infiziert haben. Eine Öffnung von Kitas und Schulen könne in Deutschland nur mit klaren Schutzkonzepten möglich, sagte er.

Am stärksten ist die britische Mutante in Schleswig-Holstein verbreitet

Um einen raschen Überblick über die in Deutschland zirkulierenden Mutanten zu bekommen, wurden in der vergangenen Woche von 49.962 Positivtests insgesamt 34.442 Proben mit einem von der Berliner Firma Tib Molbiol gespendeten 100.000 Spezialtests auf die drei besonders verbreiteten Mutanten untersucht. Das geschah in fünf Laborverbünden, die nun alle zwei Wochen alle positiven Tests auf die Mutanten untersuchen werden. Die britische Mutante B 1.1.7 ist in 13 der 16 Bundesländer nachgewiesen worden, am stärksten in Schleswig-Holstein, gefolgt von Nordrhein-Westfalen, Berlin, Hessen und Bremen. Die südafrikanische Variante B 1.351 wurde in sieben Bundesländern nachgewiesen, mit dem höchsten Anteil in Baden-Württemberg, gefolgt von Bayern, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Insgesamt liegt ihr Anteil bei etwa 6 Prozent der Positivtests, diese Quote wird durch die Genomsequenzierungen bestätigt.

Während im Jahr 2020 insgesamt 1500 Genomsequenzierungen vorgenommen wurden, stiegen sie im Januar 2021 auf 3000, berichtete Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) Klaus Cichutek wies darauf hin, dass die bisher eingesetzten Impfstoffe mit der britischen Variante gut fertig würden, mit der südafrikanischen und brasilianischen allerdings wohl schlechter, noch sei das aber nicht ausreichend geklärt. Cichutek widersprach der Befürchtung, dass der neu zugelassene Vektor-Impfstoff der Firma Astra-Zeneca weniger wirksam sei, vielmehr sei er in den ausreichend untersuchten Altersgruppen unter 64 Jahre „ausgezeichnet“ und weise ein günstiges Risiko-Nutzen-Verhältnis auf. Lungenschäden könnten nach allem, was derzeit bekannt sei, vermieden werden. Die Wirksamkeit des Astra-Zeneca-Impfstoffs bezifferte Cichutek mit 60 Prozent. Außerdem sei das Risikoprofil insgesamt etwas verträglicher als die beiden mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna.