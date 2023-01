„Bayerntrend“ vor Landtagswahl : CSU liegt in Umfrage bei 38 Prozent

Die CSU liegt in der Sonntagsfrage in Bayern momentan bei 38 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt mehr als im Oktober. Allerdings hatte die CSU in anderen Umfragen in jüngerer Zeit auch schon bei 41 Prozent gelegen. Nach einer repräsentativen Studie von Infratest dimap im Auftrag des Bayerischen Rundfunks („Bayerntrend“), die am Mittwoch veröffentlicht wurde, bleiben die Grünen bei 18 Prozent, die Freien Wähler verlieren einen Prozentpunkt und liegen bei zehn Prozent. Das würde für eine Fortführung der Koalition mit der CSU reichen.

Die AfD kann einen Prozentpunkt zulegen und kommt auf 13 Prozent. Die SPD liegt bei neun Prozent und verliert damit einen Prozentpunkt. Wenn am kommenden Sonntag gewählt würde, käme die FDP mit vier Prozent (plus eins) nicht in den Landtag.

Zufriedenheit mit Söder und Aiwanger wächst

Die Arbeit der Staatsregierung wird besser bewertet als zuletzt. Überwog im Oktober die Kritik an ihrer Arbeit, äußert sich momentan gut die Hälfte der bayerischen Wahlberechtigten (51 Prozent, plus sieben) zufrieden. Die wieder bessere Gesamtbewertung der Staatsregierung wird vor allem von der CSU getragen. Mit ihrer Regierungsarbeit sind nach 41 Prozent im Oktober aktuell 47 Prozent zufrieden. Die Leistung des Koalitionspartners Freie Wähler werden von 37 Prozent positiv beurteilt (plus eins).

In Bayern herrscht eine positivere Grundstimmung als zuletzt. Sah im Oktober nur ein gutes Viertel der Wahlberechtigten in den Verhältnissen im Bundesland Anlass zur Zuversicht, ist es nun fast jeder Zweite (47 Prozent, plus 19). 70 Prozent der Wahlberechtigten vertreten die Meinung, Bayern sei alles in allem gut durch die Pandemie gekommen.

Bei den Sympathiewerten konnten vor allem Ministerpräsident Markus Söder und sein Stellvertreter Hubert Aiwanger von den Freien Wählern zulegen. Mit Söders Arbeit zeigten sich 56 Prozent sehr zufrieden oder zufrieden, mit der von Aiwanger 45 Prozent – beide legten um sechs Punkte zu. Söder liegt damit im Vergleich zu anderen Länderchefs im Mittelfeld. Während etwa der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) im Mai 2022 auf eine Zufriedenheit von 75 Prozent kam, lag die Regierende Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey im November 2022 bei 37 Prozent.

Katharina Schulze, die Fraktionsvorsitzende der bayerischen Grünen büßt an Zustimmung leicht ein (23 Prozent, minus 2), ihr Ko-Vorsitzender Ludwig Hartmann blieb bei 19 Prozent. „Die Vorsitzenden der drei anderen Landtagsfraktionen kämpfen nach wie vor mit sichtbaren Bekanntheitsproblemen, eine große Mehrheit der Wahlberechtigten tut sich schwer, ihre Arbeit momentan zu bewerten“, urteilten die Meinungsforscher.

Für die repräsentative Umfrage von Infratest dimap wurden nach Angaben des bayerischen Rundfunks vom 4. bis 9. Januar 2023 mit einer zufallsbasierten Telefon- und Online- Befragung 1.190 wahlberechtigte Bayern befragt (776 Telefon- und 414 Online-Interviews). Die Schwankungsbreite liege bei zwei Prozentpunkten (bei einem Anteilswert von zehn Prozent) bzw. bei drei Prozentpunkten bei einem Anteilswert von fünfzig Prozent.