Weltklimakonferenz : Alle Augen auf Deutschland

Die Bundesregierung versucht bei der Weltklimakonferenz in Ägypten als Vermittler aufzutreten. Aber Ergebnisse gibt es erst wenige. Und nicht jeder akzeptiert den deutschen Anspruch.

„Team Deutschland“: Jennifer Morgan, Staatssekretär und Kanzlerberater Jörg Kuckies und Olaf Scholz in Scharm el-Scheich Bild: AFP

Wie wichtig ein Land auf der Klimakonferenz ist, sieht man daran, wer die Redezeit überziehen darf. Beim Treffen der Staats- und Regierungschefs zum Beginn der zweiwöchigen Konferenz in Ägypten sollte jedes Statement eigentlich drei Minuten dauern. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war aber auch nach einer Viertelstunde noch nicht am Ende. Bundeskanzler Olaf Scholz hingegen fasste sich deutlich kürzer, und war nach etwa sechs Minuten fertig.

Davor hatte er gesagt, es sei die „zentrale Aufgabe unserer Zeit“, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Eine Erde, auf der seit einigen Tagen den Berechnungen der Vereinten Nationen zufolge erstmals mehr als acht Milliarden Menschen leben – gerade mal etwa ein Prozent davon in Deutschland. Und doch tritt die Bundesregierung selbstbewusst auf, will in Scharm el-Scheich Fortschritte erreichen, und nicht zu den Bremsern zählen. Übernimmt sich die Bundesregierung mit diesem Anspruch?

„Sehr viele Augen auf Deutschland gerichtet“

„Weil Deutschland alle Möglichkeiten hat, sind sehr viele Augen auf Deutschland gerichtet“, sagte Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck fernab des Wüstensands der Sinai-Halbinsel in seinem Geleitvideo zur Klimakonferenz. Wenn Deutschland es nicht schaffe, dann werden es die anderen nicht mehr versuchen, ist das Argument des Grünen-Politikers.

Und tatsächlich beobachten viele in Scharm el-Scheich, wo fast 200 Länder nach Bündnissen suchen, was das bevölkerungsreichste Land der EU, was die viertstärkste Volkswirtschaft der Welt tut, um dem Klimawandel zu begegnen.

In Ägypten kann man einen südafrikanischen Bischof hören, wie er den vorgezogenen deutschen Kohleausstieg lobt. Wie eine britische Diplomatin entgegnet, dass Deutschland in der aktuellen Energiekrise aber wieder verstärkt auf Kohle setzt, wenn auch nur vorübergehend. Wie Aktivisten aus Südafrika und Kolumbien das Ganze zu langsam geht und sie ein Ende aller fossiler Energie in Deutschland fordern. Wie sich manche wundern, dass Deutschland die Atomenergie aufgibt und andere darin ein Vorbild sehen.

„Deutschland spielt in den Verhandlungen eine sehr hilfreiche Rolle, um bei schwierigen Entscheidungen voranzukommen“, sagt David Levaï, Senior Fellow der United Nations Foundation. Die Verhandler der Bundesregierung hätten maßgeblich dazu beigetragen, dass erstmals im offiziellen Programm der Konferenz darüber gesprochen werde, wer für Schäden aufkomme, die der Klimawandel bereits jetzt verursacht.

Wütende Entwicklungsländer

Die Bundesregierung lässt ein ganzes „Team Deutschland“ in Ägypten antreten. Verschiedene Minister haben ihre Staatssekretäre entsandt, um die Verhandlungen voranzutreiben, ehe sie nächste Woche selbst übernehmen. Staatssekretärin Jennifer Morgan aus dem Auswärtigen Amt leitet die deutsche Delegation. Sie beschreibt als Ziel, dass Deutschland als Brückenbauer zwischen Industriestaaten und denjenigen Staaten auftreten soll, die vom Klimawandel bisher am härtesten getroffen werden.

Fürs Vermitteln ist Deutschland mit erfahrenen Verhandlern gut aufgestellt, kann sich außerdem auf starke Institutionen wie die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit oder die Kreditanstalt für Wiederaufbau stützen, die auch im globalen Süden weithin Vertrauen genießen.

Um dieses Vertrauen müssen die Vertreter der Bundesregierung in Scharm el-Scheich hingegen kämpfen. Die Entwicklungsländer sind enttäuscht bis wütend darüber, dass die von den reichen Staaten jährlich zugesagten 100 Milliarden Dollar für den Klimaschutz bisher nicht erreicht wurden. Morgan will das nun ändern: „Dabei strebt Deutschland eine internationale Führungsrolle an“, sagte sie am Freitag in Ägypten. Ob das reicht, um die angestrebte pontifikale Rolle zu erfüllen?

Kompensation für Klimaschäden

Immer wieder müssen sich die deutschen Staatssekretäre heftige Kritik anhören. Der Umweltminister von Palau erinnert bei einer Podiumsdiskussion daran, dass er nicht einfach für irgendein politisches Ziel kämpfe, sondern darum „ob ich als Regierungsvertreter überhaupt noch länger ein Land habe, das ich vertreten kann“.

Der kleine Inselstaat im Westpazifik sieht sich dem steigenden Meeresspiegel und immer stärkeren Stürmen ausgeliefert. Neben mehr Geld für den Klimaschutz und die Anpassung an dessen Folgen brauche es auch Kompensationen für das, was nicht zu retten sei. Die Antwort des deutschen Staatssekretärs Jochen Flasbarth: „Das muss auf den Verhandlungstisch.“

An dem sitzt Deutschland freilich mit dem Manko, dass die eigenen Ambitionen – auch aufgrund der Energiekrise infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine – bisher nicht erreicht werden. Deutschland gehört nach wie vor zu den großen Emittenten von Treibhausgasen, die eigenen Klimaziele verfehlt das Land wohl auch in diesem Jahr. „Die Bundesregierung ist nach Ägypten gefahren wie ein Schüler, der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat“, kritisiert der CDU-Klimapolitiker Thomas Heilmann.

Umso schneller sollen jetzt Ergebnisse her, fordern deutsche Aktivisten, die ebenfalls zahlreich in Ägypten vertreten sind. Deutschland hat eine weitere Milliarde Euro für den Waldschutz zugesagt. Nächste Woche soll der Global Shield vorgestellt werden, eine Art Risikoversicherung für Klimaschäden. Hinter den Kulissen arbeitet das „Team Deutschland“ an neuen Partnerschaften, die Schwellenländern ermöglichen sollen, sich zu entwickeln und zugleich auf erneuerbare Energien zu setzen.

Und dann geht es auch noch um Geld. Deutschland sieht dabei künftig Länder wie China in der Pflicht, die sich längst zu Wirtschaftsmächten und Treibhausgastreibern entwickelt haben. Vor der Konferenz fürchteten viele, dass Diplomatie in Kriegszeiten keine Chance habe. Immerhin, sagt Jennifer Morgan, „kann man schon jetzt sagen, das ist nicht der Fall“. Ein Ergebnis wird es erst zum Ende der Konferenz in einer Woche geben. Der Brückenbau hat erst begonnen.