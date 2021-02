Vor der Wahl in Katalonien : Schwere Zeiten für die Separatisten

In Katalonien tun sich die Verfechter einer Unabhängigkeit immer schwerer, ihre Anhänger zu mobilisieren. Die Wahlbeteiligung am Sonntag könnte aus Furcht vor dem Virus auf unter 60 Prozent fallen.

Dreieinhalb Jahre nach dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum wählt Katalonien ein neues Parlament. Aber es ist nicht klar, wer sich am Sonntag überhaupt in die Wahllokale wagen wird. Immerhin scheint die Regionalregierung inzwischen genug Personal zusammenzuhaben: Wegen der Infektionsgefahr wollte zunächst ein Viertel der Wahlhelfer, die per Losverfahren ermittelt worden waren, seiner Bürgerpflicht nicht nachkommen. Angeblich wurde Ersatz gefunden. Dabei ist kein großer Andrang zu befürchten. Bei den letzten Wahlen im Dezember 2017 gaben fast 80 Prozent ihre Stimme ab. In diesem Jahr könnte die Wahlbeteiligung aus Furcht vor dem Virus auf unter 60 Prozent fallen.

Eine Mischung aus Angst und politischer Frustration lässt viele Katalanen zu Hause bleiben. Die Zahlen der Neuinfektionen und der Covid-Toten sinken zwar langsam. Aber die Sieben-Tage-Inzidenz ist immer noch mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. Er beobachte ein „Gefühl der Ermüdung“, sagt der katalanische Politikwissenschaftler Oriol Bartomeus: „Das Unabhängigkeitsprojekt wurde 2017 praktisch abgeschlossen. Die katalanische Republik wurde ausgerufen. Was kam dann? Nichts.“