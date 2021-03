Umstrittener Prozess : Vom „Hotel-Ruanda“-Helden zum Angeklagten

Ein Hotelmanager in Ruanda rettete während des Genozids viele Menschen – durch den Film „Hotel Ruanda“ wurde er bekannt. Jetzt steht Paul Rusesabagina in seiner Heimat vor Gericht: als Terrorist.

Paul Rusesabagina am 26. Februar in Kigali vor Gericht Bild: AP

Während des Genozids durch radikale Hutu an den Tutsi und gemäßigten Hutu hatte Paul Rusesabagina mehr als 1000 Menschen im Hôtel des Mille Collines in der ruandischen Hauptstadt Kigali versteckt und viele vor dem sicheren Tod gerettet. Berühmt wurde er durch den Film „Hotel Ruanda“, der die Geschichte des Hotelmanagers erzählt. Zwischen Rusesabagina, wie er in den vergangenen Tagen in den Medien zu sehen gewesen ist, und dem Hauptdarsteller im Film ist unterdessen kaum noch eine Ähnlichkeit zu erkennen. Der schmächtige, 66 Jahre alte Rusesabagina steht derzeit in rosafarbener Häftlingskluft in Kigali vor Gericht.

Claudia Bröll Freie Autorin für die Wirtschaft in Südafrika. F.A.Z.

Als der Film 2004 in die Kinos kam und seine Biographie veröffentlicht wurde, wurde Rusesabagina als Held gefeiert. Er erhielt Preise, wurde von George W. Bush mit der Freiheitsmedaille des amerikanischen Präsidenten geehrt. Gleichzeitig schloss er sich den Gegnern des ruandischen Staatspräsidenten Paul Kagame an, der für sein hartes Vorgehen gegen Oppositionelle und kritische Journalisten bekannt ist.