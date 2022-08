Trauerfeier für Darja Dugina : Ein Tod für Kampf und Sieg

Trauerfeier für die getötete Darja Dugina am 23. August in Moskau Bild: Reuters

Kommen in Russland Oppositionelle zu Tode, findet sich unter den „Versionen“ zum möglichen Hergang zuverlässig die These vom „sakralen Opfer“. Demnach töten Regimegegner einen der Ihren, um Präsident Wladimir Putin besser anschwärzen zu können. Derlei wurde zum Beispiel im Fall des 2015 nahe dem Kreml erschossenen Putin-Gegners Boris Nemzow behauptet. Verurteilt wurden später einige Tschetschenen als „Ausführende“. Doch die „Organisatoren“ des Mordes würden nun schon „2733 Tage gesucht“. Das rechneten unabhängige russische Journalisten am Montag vor, erinnerten an andere nicht aufgeklärte Morde und kontrastierten diese Fälle mit der Rekordzeit, in der der Geheimdienst FSB den Mord an Darja Dugina, der Tochter des radikalen russischen Nationalisten Alexander Dugin, aufgeklärt haben will: Von der Explosion des Geländewagens mit Dugina am Steuer am Samstagabend nahe Moskau bis zur Mitteilung, „ukrainische Geheimdienste“ hätten die Tat „vorbereitet und verübt“, vergingen nicht einmal zwei Tage.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Der FSB legte zudem (wenig aussagekräftige) Bilder vor, die die „Ausführende“ zeigen sollen, eine 1979 geborene Ukrainerin, die mit ihrer Tochter im Juli nach Russland gekommen sei, sich in Duginas Moskauer Wohnhaus eingemietet habe und nach der Tat nach Estland ausgereist sei. Die ukrainische Führung, die jede Beteiligung an dem Anschlag zurückweist, bezeichnete dies als „Propaganda“ und einen angeblichen Ausweis der ukrainischen Nationalgarde, der nach russischer Darstellung die Verdächtige als Mitglied des Asow-Bataillons (welches Moskau für sein Narrativ vom Kampf gegen „Nazis“ in der Ukraine bemüht) zeigt, als Fälschung. Dazu verbreitete Kiew eine Montage mit dem Foto der Chefin des russischen Staatssenders RT, Margarita Simonjan, auf einem ebensolchen Nationalgarde-Ausweis.