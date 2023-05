Die Gewalt in Sudan greift auch auf die Region Darfur über. Manche fürchten, dass der Konflikt eine ethnische Dimension bekommt – so wie der Bürgerkrieg, der in den Nullerjahren zum Völkermord führte.

Der Krieg kam am zweiten Tag nach Nyala. Die Stadt liegt im Westen Sudans, in Darfur – rund tausend Kilometer von Khartum entfernt. Als in der Hauptstadt Mitte April die Kämpfe zwischen der Armee und den paramilitärischen RSF-Truppen ausbrachen, waren die Auswirkungen jedoch rasch zu spüren. „Wir hatten zehn harte Tage“, sagt Ahmed Gouja, ein lokaler Journalist, in einem Telefongespräch. „Niemand konnte auf die Straße gehen oder sein Geschäft öffnen.“ Auch in Nyala bekämpften die beiden Fraktionen des Militärs einander. Und wie in Khartum litt die Bevölkerung enorm unter den Gefechten. Mehr als 65 Zivilisten wurden in der Hauptstadt des Bundesstaates Süd-Darfur getötet, es gab mehr als 200 Schwerverletzte.

Nach zehn Tagen sei es lokalen religiösen und politischen Führern gelungen, eine Waffenruhe zwischen den Militärfraktionen auszuhandeln, sagt Gouja. Die Armee hat demnach in der Gegend um ihr Hauptquartier das Sagen, im Zen­trum der 500.000-Einwohner-Stadt, wo auch der wichtigste Markt liegt. Die RSF kontrollieren den Rest Nyalas, ebenso den Flughafen und die Checkpoints an den Hauptstraßen, die aus der Stadt herausführen. Die Polizei ist auf die Straßen zurückgekehrt, um öffentliche Einrichtungen zu schützen, es gibt gemeinsame Patrouillen mit den RSF.